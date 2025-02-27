FÜ'de Ajite Hastalara Eğitim - Son Dakika
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Sağlık

FÜ'de Ajite Hastalara Eğitim

Fırat Üniversitesi'nde ajite hastalara uygun yaklaşım eğitimi sağlık çalışanlarına verildi.

27.02.2025 17:59
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FÜ'de 'ajite hastaya yaklaşım' eğitimi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Buğra Yapar tarafından "ajite hastaya yaklaşım" konulu eğitim verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi 6. kat konferans salonunda gerçekleştirilen "ajite hastaya yaklaşım" konulu eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Burada konuşan Dr. Buğra Yapar, eksitasyonun uyarılma sonucunda bedensel ve zihinsel uğraşların artması, motor davranışların artması, uyaranlara duyarlılıkta artış, tepki şiddetinde artış, duygulanımda hızlı değişimler olarak tanımlandığını, ajitasyonunun ise İçsel gerginliğin dışa vurumu olarak gözlenen, yerinde duramama, gezinme, kol bacak ve parmaklarda artmış hareket şeklinde tanımlandığını ifade etti. Dr. Buğra Yapar, ajitasyonu öngörebilmenin, tanıyabilmenin ve uygun yaklaşım ile müdahale etmenin gerektiğini, ajitasyona müdahalede 4 temel hedefin olduğunu, bunların güvenliğin sağlanması, hastanın davranışları üzerinde kontrolünün sağlanması, hastanın isteği dışında yapılan girişimlerden mümkün olduğunca kaçınılması ve mümkün olduğunca hastanın kısıtlanmaması olarak tanımlanabileceğinin altını çizdi. Dr. Buğra Yapar, ajite hastaya yaklaşımın öngörme, güvenliğin sağlanması, tırmanmayı görüşmeyle yatıştırma girişimleri, ajitasyona farmakolojik müdahale, izole etmek ve kısıtlama, ajitasyon sırasında psikiyatrik değerlendirme şekillerinin olduğunu ifade etti. Dr. Buğra Yapar, ajitasyona farmakolojik müdahalede amacın sedasyon ve yatıştırma olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık FÜ'de Ajite Hastalara Eğitim - Son Dakika

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