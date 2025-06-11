Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından KKKA hastalığına neden olabilecek kene ısırmalarına karşı sağlık personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Kurum çalışanlarına KKKA hastalığı ve kenelerle ilgili alınması gereken önlemler anlatıldı.
Son Dakika › Sağlık › Gelibolu'da KKKA Eğitimi - Son Dakika
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