Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 242 Bin Hasta Muayene Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 242 Bin Hasta Muayene Edildi

Gümüşhane'de Aralık 2021'de hizmete alınan Devlet Hastanesi, açıldığı günden bugüne kadar 242 bin hastaya hizmet verdi. Hastanenin yeni binasına geçilmesiyle birlikte özellikli birimlerin açıldığı belirtilirken, Koroner Anjiyografi, Kemoterapi üniteleri ve Psikiyatri Servisi'nin hizmete gireceği ifade edildi. Hastanenin sağlık alanında dışa bağımlılığının azaldığı ve sevklerin azaldığı da vurgulandı.

29.06.2024 13:21
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Gümüşhane'de Aralık 2021'de hizmete alınan Devlet Hastanesinde 242 bin hasta muayene edildi.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Büşra Nur Sualp, AA muhabirine, açıldığı günden bugüne kadar 225 binin üzerinde hastaya poliklinikte, 17 bin hastaya da acil serviste hizmet verildiğini söyledi.

Hastanenin yeni binasına geçmesiyle birlikte özellikli birimlerin açıldığını belirten Sualp, Koroner Anjiyografi ile Kemoterapi ünitelerinin hizmete girdiğini, yakın zamanda da Psikiyatri Servisi'nin açılacağını ifade etti.

Sualp, hastanede düzenlenen bir alanda gebe okulunun faaliyete başladığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikli birimlerin açılmasının yanı sıra yoğum bakım ünitemiz ikinci basamaktan üçüncü basamağa yükseltildi. Ameliyathanemizde masa sayımız dörtten altıya yükseltildi. Yapılan cerrahi işlemlerin niteliği, kalitesi ve sayısı arttı. Bu durumda Gümüşhane'nin sağlık alanında dışa bağımlılığı azalmış oldu. Verilen hizmet doğrultusunda sevklerimiz de azalmış oldu."

Sualp, 200 yatak kapasiteli hastanede 63 uzman doktor ve 18 pratisyenin görev yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 242 Bin Hasta Muayene Edildi - Son Dakika

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