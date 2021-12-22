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Gürcistan'da yarık damakla doğan bebek, Uşak'taki tedavi sayesinde biberonla besleniyor - Son Dakika

Gürcistan'da yarık damakla doğan bebek, Uşak'taki tedavi sayesinde biberonla besleniyor

22.12.2021 11:21
Gürcistan'da yarık damakla doğan bebek, Uşak'taki tedavi sayesinde biberonla besleniyor

Gürcistan'da çift taraflı yarık damak ve eksik dudakla dünyaya gelen ve yoğun bakımda sondayla beslenmek zorunda kalan 1 aylık Nesil bebek, Uşak'ta hazırlanan özel aparat sayesinde biberonla beslenmeye geçti.

Gürcistan'da çift taraflı yarık damak ve eksik dudakla dünyaya gelen ve yoğun bakımda sondayla beslenmek zorunda kalan 1 aylık Nesil bebek, Uşak'ta hazırlanan özel aparat sayesinde biberonla beslenmeye geçti.

Tiflis'te yaşayan Serdar Teke (33) ve Ani Teke (26) çiftinin Nesil Taia ismini verdikleri ikinci çocukları, çift taraflı yarık damak ve eksik dudakla dünyaya geldi. Bebek, sondayla beslenmesi için yoğun bakıma alındı.

Bebeklerinin tedavisi için araştırmalara başlayan aile, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serap Titiz ile iletişime geçti.

Teke ailesi, Titiz'in de yönlendirmesiyle 20 günlük bebeklerini özel bir ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Burada Dr. Serap Titiz ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Meryem Merve Ünal, ilk kontrollerin ardından damak ve dudak bölgesi için özel bir aparat hazırlayarak bebeğin ağzına yerleştirdi.

Minik Nesil, aparatın takılmasının ardından biberonla beslenmeye başladı.

Aileye aparatın kullanımı ve bebeğin beslenmesi hakkında eğitim verilmesinin ardından Nesil bebek, taburcu edildi.

Baba Serdar Teke, AA muhabirine, hamileliğin son haftasında bebeklerinin bir rahatsızlığı olduğunu öğrendiklerini, doğumun ardından çift taraflı yarık damak ve eksik dudakla karşılaştıklarını ifade etti.

Gürcistan'da hastanedeki doğumun ardından bebeğin yoğun bakıma alındığını, sondayla beslendiğini aktaran Teke, şöyle konuştu:

"Normal yolla beslenemediğinden bebeği teslim etmeyeceklerini söylediler. Orada tedavisi için araştırmalar yaptım ama herhangi bir sonuç alamadım. Araştırmalarım sonrası Serap hocamla iletişime geçtim. Bebeğimin gelişim aşamasında olduğunu ve hızlı bir şekilde tedavisine başlanması gerektiğini söyledi.

Çok şükür takılan aparat sayesinde bebeğim normal bir şekilde besleniyor. Kucağıma alıp beslemek inanılmaz bir duygu. Çünkü o süreçte psikolojik olarak çöküyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Biz besleyemeseydik bebek bizim yanımıza çok geç gelecekti. Bebeğimize kavuşamayacaktık. Şu anda normal beslenebildiği için taburcu ediliyoruz. Ülke olarak gerçekten sağlık açısından çok ilerideyiz."

"Bebeğin ameliyat sayısını da azaltacak"

Dr. Serap Titiz ise hazırladıkları aparatın beslenmenin yanında dokuların şekillenmesine de yardımcı olacağını, bu sayede anomalinin düzeltilmesi için daha az operasyona ihtiyaç duyulacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu aparatla çocuğun kendi dokusunu daha normal hale getirebiliyoruz. Bu şekilde plastik cerrahlara çok daha derli ve toplu ağız yapısıyla gittiği için daha estetik sonuçlar elde ediliyor. Çocukların ömür boyu geçireceği ameliyat sayısı 4'te 1 kadar azalıyor. Bu da oldukça önemli." diye konuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak Üniversitesi, Gürcistan, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gürcistan'da yarık damakla doğan bebek, Uşak'taki tedavi sayesinde biberonla besleniyor - Son Dakika


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