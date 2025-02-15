Hamile Kadına Erişim İçin 5 Saatlik Mücadele

Sağlık

5 Saatlik çalışmanın sonunda hamile kadına ulaşıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Yassıkaya mezrasındaki hamile kadına 5 saat süren yol açma çalışması sonrasında ulaşıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Serince Köyü Yassıkaya mezrasında yaşayan hamile kadın Elif Coşkun'un doğumunun yaklaşması üzerine 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunu açmak için ekipler seferber oldu. İl özel idare ekipleri tarafından yol açma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Yolun açılmasının ardından hamine kadına sağlıkçılar ambulans ile ulaşıldı.

Sağlık ekipleri hamile kadını önce Sincik Devlet Hastanesi'ne oradan da Kahta Devlet hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadının erkek bebeğini hastanede sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.