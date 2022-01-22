Üye Girişi
Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor - Son Dakika

Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor

22.01.2022 09:48

Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor Ambulans uçak ekibi kapılarını İHA'ya açtı Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir 'hava hastanesine' dönüşebiliyor.

Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor

Ambulans uçak ekibi kapılarını İHA'ya açtı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir 'hava hastanesine' dönüşebiliyor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşı ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdikleri trafik kazası sonrasında Türkiye'ye sevk edilmeleri gereken iki Türk vatandaşı ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Vakaya Ankara'dan havalanarak ulaşan ambulans uçak personeline İhlas Haber Ajansı ekibi de eşlik etti. Esenboğa Havalimanı'nda başlayan yolculuk, Ercan Havalimanı'ndan alınan Türk vatandaşlarının tekrar Esenboğa Havalimanı'na getirilerek hazırda bekleyen kara ambulans ekibine teslim edilmesi ile son buldu.

"Uçak ambulans ile dünyanın bütün kıtalarına, nerede şifaya ihtiyacı olan varsa Bakanlığımız tarafından gönderilip, bütün zorlu şartları göze alıp gidip getiriyoruz"

Yaklaşık 8 yıldır ambulans uçak ekibinde yer aldığını belirten Hemşire Akın Arslan, "Ben yaklaşık 8 yıldır ambulans uçak ekibine dahilim. 8 yıl boyunca uçak ambulans ile dünyanın bütün kıtalarına, nerede şifaya ihtiyacı olan varsa Bakanlığımız tarafından gönderilip, bütün zorlu şartları göze alıp gidip getiriyoruz. Uçağımız yoğun bakım donanımlı bir uçak. Yoğun bakım donanımlı derken hastanın alımından, transferinden ve ulaşacağı hastaneye taşıyacak kara ambulans ekibine vermeye kadar en üst seviye donanıma sahip. Buna bağlı olarak solunum cihazlarından tutun, hastanın o yukarıda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tıbbi açıdan gereksinim duyulacak her şey mevcut. Yaklaşık 8 yıldır bu görevdeyim ve dünyanın hemen hemen her yerine gittik. Gitmediğimiz bir yer kalmadı. Dolayısıyla insanların bize ihtiyacı olan her yerde görevimizi icra ettiğimizden ötürü memnuniyet içindeyiz. Biz sağlık ekibi olarak bu özverili görevde tüm her şeyimizi ortaya koyarak, tüm her yere ulaşabiliyoruz. Bundan dolayı da çok memnunuz. Bütün arkadaşlarımız adına da tüm hastalara gerekli olan tedavileri en üst seviyede vermeye daima devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Havada mobil bir hastane gibiyiz"

Hava ambulans ekibi olarak bir hastanede bulunması gereken tüm imkanlara sahip olduklarının altını çizen Acil Tıp Teknisyeni Sezgin Kolçak, "Biz öncelikle 'havada mobil bir hastane gibiyiz' aslında. Ambulans uçak olarak geçiyoruz. Ama bir hastanede veya bir hastanenin acil servisinde, yoğun bakımında bulunması gereken tüm imkanlara sahibiz. Mesela öncelikle hastamız için moniterizasyon, ventilasyon amaçlı ventilatörlerimiz, bebek taşımak için kullanmış olduğumuz kuvözlerimiz, infüzyon pompalarımız hepsi bizde mevcut. Sağlık sektöründe şöyle bir şey vardır; erken teşhis, erken tanı ve erken müdahale. Biz erken müdahalenin ilk safhasıyız. Hızlı ve etkin olan en erken müdahale ambulans uçak ile bizler tarafından sağlanmakta" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın 'hava hastaneleri' ambulans uçaklar

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir 'hava hastanesine' dönüşebiliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre havalanan ambulans uçaklar yeri geldiğinde dünyanın diğer bir ucuna uçabiliyor. Sağlık Bakanlığının 2010 yılında kullanmaya başladığı ambulans uçaklar, hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor. Şu an Sağlık Bakanlığı envanterinde biri 4 sedyeli, biri 2 sedyeli, bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak bulunuyor. Ambulans uçaklar, havanın aydınlık olduğu saatlerde hizmet sağlayan helikopter ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Ayrıca uçak ambulanslar yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçlarının ayarlanabilir olması nedeniyle hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet verebilme kabiliyetine sahipler. Ambulans uçaklar, yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan tüm tıbbi cihaz ve donanıma da sahip. Ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye sahip olan ambulans uçaklar ayrıca, yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemeleri de içerisinde barındırıyor. Vakanın olduğu şehir ya da ülkeye ulaşan ekipler, kara ambulansları ile koordineli olarak hastayı hızlıca alıp taşınması gereken diğer bir noktaya ulaştırmaya çalışıyor.

Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor
Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor
Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Hastane, Uçak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor - Son Dakika


Bu kadarına da pes! Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı! Bu kadarına da pes! Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı!         
16:00
Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11         
15:54
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek         
08:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Havadaki mobil hastane... Ambulans uçaklar bir vakaya işte böyle gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement