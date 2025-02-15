Hayat Kurtaran EBUS Yöntemi

Sağlık

Hayat kurtaran cerrahi yöntem: EBUS

Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy:

"Lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa EBUS ile tanı konmakta, akciğer kanserinin doğru bir şekilde evrelemesi yapılmaktadır"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi'nde akciğerler arasında bulunan ve tanı konulamayan bronşun dışındaki büyümüş lenf bezleri ve tümörlerin bulunmasında kolaylık sağlayan Endobronşial Ultrasonografi sistemi masaya yatırılırken, Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy; "Lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa EBUS ile tanı konmakta, akciğer kanserinin doğru bir şekilde evrelemesi yapılmaktadır" dedi.

"Bölge hastanesi" olarak bilinen Kayseri Şehir Hastanesi'nde lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa tanı konunan ve akciğer kanserinin doğru bir şekilde evrelemesi yapılan EBUS ile kurs düzenlendi. Erzurum, Sivas, Ankara, Mersin, Erzurum, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ve Bayburt'tan gelen kursiyerlerin katıldığı eğitimde, alanında uzmanı profesörler tarafından EBUS uygulamalı olarak anlatıldı.

"Lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa EBUS ile tanı konmakta, akciğer kanserinin doğru bir şekilde evrelemesi yapılmaktadır"

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy; "Bronkoskopi uzun yıllardır solunum yolları rahatsızlıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir. Bronkoskopi ile hava yolları dediğimiz bronşların içindeki lezyonları görebilmekte ve hastalıktan şüphelendiğimiz alanlardan biyopsiler alabilmekteydik. Ancak havayollarının dışında yani mediasten dediğimiz her iki akciğer arasındaki bölgede bir tümör ya da büyümüş bir lenf nodu olduğunda bronkoskopi onu görememekte ve birtakım cerrahi işlemler gerekmekteydi. Son yıllarda bronkoskop cihazına eklenmiş ultrasonografi ile artık bronşların dışındaki hastalıklarda görülür ve kolaylıkla örneklenebilir hale gelmiştir. Bu yöntemin adı EBUS'tur. EBUS ile bronkoskopi ile tanı konulamayan bronşun dışındaki büyümüş lenf bezleri veya tümör gibi birçok hastalığa kolaylıkla ve görerek ulaşılabilmekte ve buralardan tanı için uygun örnekler elde edilebilmektedir. Lenfoma, tüberküloz, sarkoidoz gibi birçok hastalığa EBUS ile tanı konmakta, akciğer kanserinin doğru bir şekilde evrelemesi yapılmaktadır. EBUS işlemi genel anestezi ya da sedasyon altında yapılmakta, hasta herhangi bir ağrı hissetmemektedir. EBUS işlemi 30-45 dakika arasında sürmektedir. İşlem sonrasında hastalar birkaç saat dinlendirilir ve ardından taburcu edilirler. Hastalar işlem sonrası hafif boğaz ağrısı, öksürük veya hafif rahatsızlık hissedebilirler, ancak bu belirtiler genellikle kısa sürede kaybolur" ifadelerini kullandı.