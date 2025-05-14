Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor

Doç. Dr. Kayır, soluk borusuna cisim kaçması durumunda Heimlich manevrasının önemine dikkat çekti.

14.05.2025 12:54
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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Selçuk Kayır, soluk borusuna yabancı cisim kaçan kişiye saniyeler içinde Heimlich manevrası ile müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapamazsak hastamızın belli bir süre sonra solunum durmasından dolayı kalbi durabilir." dedi.

Kayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik döneminde öğrendiği Heimlich manevrası sayesinde, yaklaşık 3 yıl önce soluk borusuna yemek kaçan eşinin hayatını kurtardığını anlattı.

Heimlich manevrasının çok kolay ve herkes tarafından bilinmesi gereken bir müdahale şekli olduğuna dikkati çeken Kayır, "Soluk borusuna yabancı cisim kaçan hastanın arkasına geçerek, bir elimizi yumruk yapıp, göbek deliği ile göğüs boşluğu arasına koyarak, diğer elimizi de üzerine koyup, hızlı şekilde içe ve yukarıya doğru 5-6 kez bastırmamız gerekiyor. Heimlich manevrası sayesinde basıncı artırıp yabancı cismin çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu saniyeler içinde yapmak gerekiyor çünkü eğer bunu yapamazsak hastamızın belli bir süre sonra solunum durmasından dolayı kalbi durabilir. Bu nedenle saniyeler içinde, hızla müdahale etmek gerekiyor." diye konuştu.

Heimlich manevrasının hayat kurtaran bir müdahale olduğunu vurgulayan Kayır, herkesin bu manevrayı bilmesi ve soğukkanlı şekilde uygulaması gerektiğini kaydetti.

"Zamanında ve doğru yapılırsa çok basit ve etkili bir manevra"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Güvenç Doğan ise soluk borusuna yabancı cisim kaçma durumunun özellikle çocuklarda yaygın olarak görüldüğünü, dünyada çocuklarda kazara ölümlerin en sık nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Böyle bir durumda hızlı ve soğukkanlı müdahalenin önemli olduğunu ifade eden Doğan, "Hepimizin hayatında, çevremizde her an karşılaşabileceğimiz bir durum. Evde, okulda, markette, restoranda olabilir. Çok başarılı müdahaleler var, halkımız da bu konuda gayet bilinçli." diye konuştu.

Soluk borusuna yabancı cisim kaçması nedeniyle solunum yapamayan kişinin ellerini boğazına götüreceğini, yüzünün morarmaya başlayacağını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Erken müdahale edilmezse bilinç kaybı ve ölüm meydana gelebilir. Soluk borusuna yabancı cisim kaçan kişi konuşabiliyor mu, nefes alabiliyor mu, öksürebiliyor mu? Bunların üçü varsa bu iyiye işaret. Öksüremiyorsa, nefes alamıyorsa, oksijen açlığı çekiyorsa, örneğin iki elini boğazına götürüyorsa, burada ilk olarak Heimlich manevrası akla gelmeli. Çok önemli bir manevra. Zamanında ve doğru yapılırsa çok basit ve etkili bir manevra. Kişinin nefes almasını sağlar ve kişiyi hayata döndürür."

Anestezistlerin yoğun bakım ve ameliyathanelerde hava yolunu güvenli tutmakla görevli olduklarını ancak hava yolu ile ilgili tehlikenin sadece buralarda olmadığını belirten Doğan, "Yemek yerken konuşmak, gülmek, hapşırmak, hıçkırmak, çok hızlı yemek yemek yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçmasına sebep olabilir. Restoranda, evde, okulda, pazarda, her yerde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla doğru, etkin ve zamanında yapılan Heimlich manevrası kişiyi hayata döndürebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Selçuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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