Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için 'iyi hal belgesi' aylık başvuru sayısının 2022'nin ilk altı ayında 1171 olduğunu duyurdu.

2022'NİN İKİNCİ YARISINDA 1709 HEKİMİN DAHA BAŞVURUSU BEKLENİYOR

TTB'nin paylaşımına göre, haziranda 229 hekim, "iyi hal belgesi" için başvurdu. TTB, 2022'nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.