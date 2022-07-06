Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi

06.07.2022 11:40
Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi

TTB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziranda 229 hekimin "iyi hal belgesi" almak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Duyuruda, 2022'nin ilk altı ayında 1171 başvuruda bulunulduğu belirtilirken, yılın ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini vurgulandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için 'iyi hal belgesi' aylık başvuru sayısının 2022'nin ilk altı ayında 1171 olduğunu duyurdu.

2022'NİN İKİNCİ YARISINDA 1709 HEKİMİN DAHA BAŞVURUSU BEKLENİYOR

TTB'nin paylaşımına göre, haziranda 229 hekim, "iyi hal belgesi" için başvurdu. TTB, 2022'nin ikinci yarısında 1709 hekimin daha başvurusunun beklendiğini kaydetti.

Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan 'iyi hal belgesi'ne yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Türk Tabipler Birliği, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Brezilyalı model Rusya'nın füze saldırısında öldürüldü! Ukrayna için savaşıyordu
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement