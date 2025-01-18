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Hemoroid Tanısı Önemli

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Dr. Feridun Baysal, makattan gelen kanamaların tanısının konulması gerektiğini vurguladı.

18.01.2025 11:27
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Genel cerrahi uzmanı Baysal: "Makattan gelen kanamaların tanısının konulması gerekiyor"

"Hemoroid hastalığında açık ameliyat terk edildi"

ELAZIĞ - Genel cerrahi uzmanı Feridun Baysal, hemoroid hastalığı hakkında açıklamalarda bulunarak, makattan gelen kanamaların sebebinin mutlaka tanı olarak ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Elazığ'da Medilines Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanı Feridun Baysal, hemoroid hastalığı hakkında açıklamalarda bulunarak, hemoroid hastalığının genellikle kanama ve ağrılı şişkinliklerle kendisini belli ettiğini kaydederken mutlaka uzmanına danışılması gerektiğini dile getirdi. Hemorid hastalığının insanların anal bölgesinde oluşan bir rahatsızlık olduğunu belirten genel cerrahi uzmanı doktor Feridun Baysal, "Anal bölgede oluşan bir yastıkçık grubudur. Atar damarlar kanı getirirler bir yastıkçığın içerisinde döner ve toplar damarlarla beraber geri dönüşmüş olur. Bu geri dönüşün bozulması neticesinde orada ki yastıkçıklar da şişerler. Şişen yastıkçıklara da hemoroid denir. İnsan vücudunda anal bölgede 3 ayrı noktada hemoroid yastıkçıkları mevcuttur. Buradaki dolaşımın bozulması neticesinde hemoroid hastalığı ortaya çıkar. Bunlar 4 evreye ayrılır. Birinci evre, dışarıda hemoroidimiz yoktur, ikinci evrede dışarıya çıkan hemoroidler kendileri içeri girebiliyorlar, üçüncü evre, dışarıya çıkan hemoroidleri elle içeri itebiliriz ve dördüncü evrede hemoroidler artık içeriye doğru girmezler ve dışarıda kalırlar. Bazı hemoroidlerin içerisinde dolaşım bozulduğu zaman tromboze hemoroid dediğimiz bir durum ortaya çıkar. Hemoroidin içerisindeki kan dolaşımı bozulunca, içeride ki kan pıhtılaşır ve ağrılı bir şişlik yapar. Bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. O durumda ya içerisinde ki kan pıhtısı boşaltılır ya da hemoroid tamamen çıkartılır. Bunun haricinde hemoroid tedavisinde çok değişik yöntemler artık son yıllarda yaygınlaştı. Artık açık ameliyatı hemen hemen terk ettik ve lazer ablasyon sistemi ve infrared koagülasyon sistemi hemoroid artelleri bağlama yöntemleri gibi güncel tedavi biçimleridir. İlaç tedavisiyle de fayda görecek hastalarımız da var. Birinci ve ikinci evrede ki hemoroidler de ilaç tedavisinin oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Bagligasyonu yapılabilir. Ayaktan yapılan bir işlemdir ve hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir. İnfrared koagülasyon ayaktan yapılan bir işlemdir. Lazer ablasyon tedavileri de genelde ayakta günü birlik uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden birisidir. Bunlarla başarılı sonuçlar alınabilir. Yalnız en önemli şey, makattan kanaması olan hastaların, mutlak surette kanamanın sebebini araştırmalarını öneriyorum. En azından 40 yaş altında ise, rektosigmoidoskopi 40 yaşın üstünde ise kolonoskopiyi öneriyorum. Zaten insanlarımız eğer apandis ameliyatı oldularsa 40 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi apandis ameliyatı olmamışsa eğer 50 yaşından sonra kolonoskopi bizim hastalarımıza kontrol amaçlı bağırsak kanserinden korunmak için önerdiğimiz bir yöntemdir. Hemoroid hastalığı genellikle kanama ve ağrılı şişliklerle kendisini gösterir. Bu nedenle bu kanama sebebinin hemoroidden olup olmadığını mutlaka bulunması gerekir. Bunlardan dolayı 40 yaş altına rektosigmoidoskopi 40 yaşının üstüne de kolonoskipiyi şiddetle öneriyorum. Makattan gelen kanamaların hepsi değerlidir. O kanamaların mutlaka tanısının ortaya konulması gerekiyor. Benim önerim, kanamanız varsa en kısa zamanda Genel Cerrahi uzmanına başvurun ve bu kanamanın sebebini öğrenin" dedi.

Hemoroid Tanısı Önemli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hemoroid Tanısı Önemli - Son Dakika

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