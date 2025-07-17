Henipavirüs Salgını Yok - Son Dakika
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Sağlık

Henipavirüs Salgını Yok

17.07.2025 12:53
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Prof. Dr. Özlü, Henipavirus cinsine ait virüslerin salgın tehlikesi oluşturmadığını açıkladı.

1) PROF. DR. ÖZLÜ: 'HENİPAVİRÜS'TE SALGIN TESPİT EDİLMİŞ DEĞİL

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de bilim insanlarının yarasaların idrarı üzerinde yaptıkları çalışmalarda meyvelerden insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen 'Henipavirus' cinsine ait 2 yeni virüs tespitine ilişkin, "Yarasa, virüs ve Çin kelimeleri bir araya gelince hepimizde bir tedirginlik oluyor. Bu tamamen bilimsel bir çalışma. Bir hastalık ya da salgın tespit edilmiş değil. Şu an da herhangi bir tehdit yok dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen 'Henipavirus' cinsine ait 2 yeni virüsle oluşan endişeye ilişkin konuştu. Herhangi bir salgın tehdidinin olmadığını aktaran Prof. Dr. Özlü, "Çin'in Yünnan eyaleti yakınlarında yarasalar üzerinde yapılmış bir çalışmanın sonucunda insanlarda ağır hastalık yapabilen bazı virüsler tespit edilmiş. Özellikle yarasaların böbreklerinden alınan idrar örneklerinde bu virüs ve bakteriler saptanmış. Aslında çok sayıda virüs ve bakteri var. Bu virüslerin 2 tanesi daha önceden insanlarda ağır akciğer hastalığı ve beyin iltihabına yol açan 2 virüs cinsine ait. Bunlar yeni ve daha farklı virüsler. Yarasa, virüs ve Çin kelimeleri bir araya gelince hepimizde bir tedirginlik oluyor. Bu tamamen bilimsel bir çalışma. Bir hastalık ya da salgın tespit edilmiş değil. Ancak, potansiyel olarak bu virüsleri insanda hastalık yapabilme riskinden söz edilebilir. Yarasalar o bölgelerde meyve bahçelerine yakın bir alanda yaşıyorlar. Bu virüsler, yarasa idrarlarıyla meyvelere bulaşabilir. Oradan da insana bulaşabilir ve hastalığa neden olabilir şeklinde bir endişeye yol açabilir. Şu anda herhangi bir tehdit yok" dedi.

'ZOONOTİK HASTALIKLARIN BULAŞMA VE YAYILMA OLASILIĞI ARTIYOR'

Prof. Dr. Özlü, yaban hayatı ile insan etkileşiminin artmasının risk oluşturduğunu belirterek, "Vahşi hayvanların yaşam alanlarına yaklaştıkça; bu tür farklı virüslerle karşılaşma oranımız, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların bulaşması ve yayılması olasılığı artıyor. İnsanların doğadaki vahşi hayvanların yaşam alanlarına dokunmadığı, müdahale etmediği bir anlayışı geliştirmeleri lazım. Doğanın bir parçasıyız. Bizler doğanın hakimi değiliz. Diğer canlılarla beraber dünyayı paylaşmayı öğrenmemiz lazım. Bir hayvan dışkısı ya da idrarı ile temas eden bir ürün varsa tüketmeyin ya da iyice temizleyerek tüketin" ifadelerini kullandı.

'YABAN HAYVANLARINDAKİ VİRÜSLER İNSANLARA GEÇEBİLİR'

Türkiye'de yaban hayvanlarına dair yapılmış bir virüs taraması olmadığını ifade eden Özlü, "Yaban hayvanlarında, domuzlarda, ayılarda ve diğer hayvanlarda yaşayan birtakım virüsler insanlara geçebilir. Böyle bir olasılık var. Türkiye'deki yaban hayvanlarına dair bir virüs taraması ait bilgi elimde yok. Hayvancılıkla uğraşan, kesim yapan, kesimhanede çalışan ya da çiftçilik yapan kişilerde hayvanlardan geçmiş bazı hastalıklara rastlayabiliyoruz. Mesela, tüberküloz en sık rastladığımız hastalık. Türkiye'de 'kuş gribi'ni yaşadık. Zaman zaman kümes hayvanları kaynaklı salgın halinde vakalar oluyor. Hayvanların hepsinde bu tür virüslerin olduğunu söyleyemeyiz. Belli bir bölgede, belli bir yarasa idrarı ile çalışılmış. Dolayısıyla genelleme yapmak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Sağlık, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Henipavirüs Salgını Yok - Son Dakika

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