Iğdır'da Gebe Okulu Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Iğdır'da Gebe Okulu Açıldı

Iğdır\'da Gebe Okulu Açıldı

Iğdır'da açılan gebe okulunda, İran ve Nahçıvan'dan gelen anne adaylarına eğitim veriliyor.

05.11.2024 11:48
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Iğdır'da kurulan "gebe okulu"nda yöredeki kadınların yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan gelen anne adaylarına da eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesinde anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için "gebe okulu" kuruldu.

Görevli doktor ve sağlık personelince anne adaylarına hamilelik süreci, sağlıklı beslenme, egzersiz, anne sütünün bebeğe faydaları ve emzirme yöntemleri gibi konularda eğitim veriliyor.

Kentteki eğitimlere İran ve Nahçıvan'dan da anne adayları katılıp bilinçli şekilde doğuma hazırlanıyor.

Hastanenin başhekim yardımcısı Azer Büşra Yalçın, AA muhabirine, gebe okulunun 4 yıldır hizmette olduğunu belirterek, "2020 yılından bu yana 6 bin 750 kişiye eğitim verdik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla beraber gebe okulumuz koordineli bir şekilde ilerlemektedir. Sadece Iğdır halkına değil, Nahçıvan ve İran halkına da hizmet vermekteyiz." dedi.

"Okulun amacı, normal doğuma teşvik etmek"

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Elif Uysal ise eğitimlerin gebeliğin yirminci haftasından itibaren başladığını anlattı.

Eğitim programlarından bahseden Uysal, şöyle konuştu:

"Gebelik, doğum, doğum sonrası yenidoğan bakımı, anne sütünün önemi, normal doğuma teşvik gibi konularda gebelerimize kapsamlı eğitimler veriliyor. Okulumuzun amacı, anne adaylarımızın normal doğuma karşı korkularını gidermek, normal doğuma teşvik etmek. Doğum sonrasında edinecekleri yeni toplumsal rollerini benimsemek açısından psikolojik ve sosyal olarak da destek sağlamaktadır. Gebe okulumuzun verdiği eğitimler sayesinde özellikle riskli gebeliklerdeki birçok riskin de önüne geçebilmekteyiz."

Eğitim hemşiresi Ayfer Çimagil de eğitimlerin iki ayrı grup halinde yapıldığını belirterek, "Eğitimlerimiz açık ve kapalı oturum oluyor. Kapalı oturumda eğitimlerimizi 4 ayrı seans şeklinde veriyoruz. Bunlar genellikle ilk defa anne olan gebelerimize verdiğimiz eğitimdir. Açık oturum ise çoğul gebelikleri olan annelere verdiğimiz eğitimdir." diye konuştu.

Fizyoterapist Esra Aktaş da gebelerin özellikle doğumun son haftalarına doğru hareketsiz kalmalarından dolayı spora ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Kadın doğum doktorundan onay alarak pilates grupları oluşturarak eğitim veriyoruz. Buna ek olarak 36. haftadan sonra perine masajı eğitimi vererek gebelerimizi doğuma hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Nahçıvan, Eğitim, Sağlık, İran, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Iğdır'da Gebe Okulu Açıldı - Son Dakika

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