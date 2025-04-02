İlkbahar İçin Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

İlkbahar İçin Sağlıklı Beslenme İpuçları

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Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, ilkbaharda bağışıklığı güçlendiren beslenme önerileri sunuyor.

02.04.2025 11:08
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Uzmanından ilkbaharda beslenme önerileri

KÜTAHYA - Kütahya'da faaliyet gösteren Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, ilkbahar döneminde sağlıklı beslenmenin önemine dair açıklamalarda bulundu. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin gerekliliğine dikkat çeken Korkmaz, özellikle su tüketiminin kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Diyetisyen Korkmaz, suyun vücudun tüm sistemlerini çalıştıran temel bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle günlük su tüketimimizi yeterli seviyede tutmalıyız. Bunun ardından, su içeriği yüksek besinleri beslenmemize dahil etmeliyiz. Kırmızı meyve ve sebzeler, maydanoz, yeşillikler, limon ve enginar gibi besinler bağışıklık sistemimizi destekleyici özelliklere sahiptir" dedi.

"Baharatlardan faydalanalım"

Beslenmede baharatların da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Korkmaz, "Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri bulunan baharatları yemeklerimize, çorbalarımıza ve süt ürünlerine ekleyerek daha sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Protein tüketiminin önemine değinen Korkmaz, hem bitkisel hem de hayvansal protein kaynaklarının dengeli bir şekilde alınması gerektiğini belirtti. "Hayvansal protein tüketirken tavuğun ve balığın derisini ayırmak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Bitkisel protein kaynakları olarak kuru baklagilleri öneriyorum. Dengeli beslenmek adına, kilo başına ortalama bir gram protein alımına dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

Karbonhidrat tercihlerinde tam tahıllı besinlerin öncelikli olması gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Tam tahıllı unlardan yapılan hamur işleri ve kuru baklagiller, kompleks karbonhidratlar grubuna girer ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Beyaz un, patates, pirinç ve makarna gibi basit karbonhidratların tüketimini ise sınırlandırmak daha sağlıklı olacaktır" dedi.

Beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşam tarzının da önemli olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Ortalama haftada en az üç gün, 45-50 dakikalık egzersiz yapmak sağlık açısından faydalıdır. Sürdürülebilir bir alışkanlık kazanmak adına, kişilerin sevdikleri ve uzun vadede devam ettirebilecekleri egzersiz türlerini seçmeleri daha sağlıklı olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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