İmmünoterapi, kanser tedavisinde başarı şansını yükseltiyor - Son Dakika
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Sağlık

İmmünoterapi, kanser tedavisinde başarı şansını yükseltiyor

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İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanserde immünoterapi tedavisinin başarı şansını yükselttiğini ve son 15 yılın çığır açan tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Adana'da düzenlenen '3. Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi'nde alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar, tedaviler hakkında en güncel yöntemleri konuşup münazara etti.

18.05.2024 13:10
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İmmünoterapi, kanser tedavisinde başarı şansını yükseltiyor

Adana'da '3. Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi' düzenlendi

İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil:

"İmmünoterapi çığır açan bir tedavi yöntemi"

ADANA - İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kanserde immünoterapi tedavisinin başarı şansını yükselttiğini ve son 15 yılın çığır açan tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

3. Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi, Adana'da bir otelde dün başladı. Kongrede alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar, tedaviler hakkında en güncel yöntemleri konuşup münazara ederken kongre yarın akşam son bulacak.

"Kanserin görülme oranı artıyor"

Gazetecilere konuşan Kanser İmmünoterapisi Derneği Başkanı ve İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil, "Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından birisi. Görülme oranı hızla artıyor. Amerika'da en çok ölüme neden olan 2. hastalık olarak görülüyor. Türkiye'de de görülme oranı da hızla artıyor. Kanser tedavisinde kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi, sistemik tedavi seçeneklerinin türü ve akıllı ilaçlar var. Bunların içerisinde immünoterapi çığır açan bir tedavi yöntemi" ifadelerini kullandı.

"İmmünoterapi tedavisi ilerlemiş kanserde dahi etkili"

İmmünoterapi ile kanserde başarı şansının her geçen gün arttığını vurgulayan Timuçin Çil, "Bugün kanseri ilerlemiş veya yeni tanı alan hastalarda immünoterapi tedavisi başarı şansını inanılmaz oranda arttırıyor. Çok önemli bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İmmünoterapi çok basit bir şekilde kansere karşı savaşmayı sağlayan bir tedavi seçeneği. İmmünoterapi tedavisi hem erken tanıda hem de ilerlemiş kanserlerde etkili. Bugün immünoterapi birçok kanser türünde başarı şansı gösteriyor. Bugün başarı şansı düşük olarak gözüken akciğer kanserinde dahi çığır açmış durumda. Birçok kanser türünde çığır açan başarı şansı var. Bu tedavi yöntemini herkes bilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İmmünoterapi, kanser tedavisinde başarı şansını yükseltiyor - Son Dakika

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