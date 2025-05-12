İnme Vakalalarının Yüzde 80'i Önlenebilir

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin inme geçirdiğini belirterek, inme vakalarının yüzde 80'inin önlenebilir olduğunu bildirdi.

Giray, "Avrupa İnme Farkındalık Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, inmenin, beynin bir bölgesinde kan akışının ani olarak kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Beyne yeterince oksijen ulaşamadığında, beyin hücrelerinin hızla zarar görmeye başladığını, zamanında müdahale edilmediği takdirde ise kalıcı engellilik ve ölümün yaşanabileceğini aktaran Giray, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme geçirmektedir ve bu vakaların önemli bir kısmı kalıcı engelliliklere yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inme dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkmaktadır. Ancak, inme vakalarının yüzde 80'i önlenebilmektedir."

Giray, bu yıl 13 Mayıs'ta kutlanan Avrupa İnme Farkındalık Günü'nün, inme konusunda bilinçlenmeyi artırmak ve bu alandaki eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla önemli fırsat sunduğuna dikkati çekti.

Giray, inmenin en sık belirtileri olan yüzde kayma, kolda güçsüzlük ve konuşmada bozulma gelişince, hemen, 112 aranarak acil inme tedavisinin sağlandığı en yakın merkeze hastanın götürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Pıhtı eritici tedavi verilebilen veya girişim uygulanabilen hastaların diğer inme hastalarına göre engellilik ve başkalarına bağımlı yaşama riski ciddi oranda azalır. Tedaviye inme başlangıcından sonraki ilk 4,5 saat içinde başlanmalıdır. Bununla birlikte ne kadar erken başlanırsa tıkalı beyin damarının açılma şansı da o kadar yüksektir." bilgisini paylaştı.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Giray, toplumun her kesimini bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini kaydetti.