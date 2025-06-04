Islak Mendil Kullanımına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Islak Mendil Kullanımına Dikkat!

Islak Mendil Kullanımına Dikkat!
04.06.2025 10:00
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Doç. Dr. Kalaycı, ıslak mendillerin cilt sağlığına zarar verebileceğini belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendilin doğru seçilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, AA muhabirine, son yıllarda yüzey temizleyici, parfümlü ve sirkeli olarak üretilmeye başlayan ıslak mendillerin sık kullanımının cilt rahatsızlıklarını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Islak mendillerin halihazırda hijyen malzemesi olarak da kullanıldığını ifade eden Kalaycı, "Bu ürünlerin sık kullanımı ciltte birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip kişilerde birtakım sağlık problemleri oluşturabiliyor." dedi.

Kalaycı, şöyle konuştu:

"İçeriğinde birtakım kimyasal maddeler mevcut. Bunları alkol, paraben gibi koruyucular, koku maddeleri ve çeşitli dezenfektan maddeler olarak sayabiliriz. Bu tarz ürünler cilt bariyerini bozarak kuruluk ve bazen hasara yol açabiliyor. İçeriğinde bulunan bu maddelere karşı kişinin hassasiyeti var ise buna bağlı olarak cilt üzerinde alerjik kontakt dermatit dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Klinikte, ciltte kızarıklık, kaşıntı, sulantılı yaralar ve kabuklu yaralar şeklinde görebiliyoruz."

"Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır"

Islak mendilin yaşamın her alanında kullanıldığını anlatan Kalaycı, bununla beraber birçok cilt rahatsızlığını tetiklediğini vurguladı.

Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kullanılacak ürünleri seçerken dermatolojik açıdan test edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var. Cilt bariyerini bozmayacak şekilde içeriğindeki ürünlerin PH değerinin 4,5 ile 5,5 arasında olan ürünleri tercih etmekte fayda var. Alkol, paraben ve koku içermeyen ürünleri tercih etmekte fayda var. Bebeklerde ve küçük çocuklarda eğer kullanacaksak ciltte problem yaşamamak adına saf su ve pamuktan oluşmuş mendilleri tercih etmekte fayda var. Bunların dışında ciltte bir problem oluyorsa kesinlikle ıslak mendil kullanımını bırakıp gerekli hallerde bir hekime başvurmamızda fayda var. Islak mendil günlük temizlik ürünleri değil, acil durumu kurtarmak adına kullanabileceğimiz ürünlerdir. Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır. Günlük temizliğimizi sağlarken su ve sabun kullanmakta fayda var."

Kaynak: AA

malatya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Islak Mendil Kullanımına Dikkat! - Son Dakika

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