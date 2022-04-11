İsrailli Araştırmacılar, Aşı Deneylerini Geliştirmek İçin Giyilebilir Sensörler Tasarladı - Son Dakika

KUDÜS, 11 Nisan (Xinhua) — Araştırmacılar, giyilebilir sensörlerin normal olmayan tepkilerin erken tespitinde aşı geliştiricilerine yardımcı olabileceğini ve bu sayede deney sürecini geliştirebileceğini söyledi. Yeni yöntemin, temel olarak deneklerin yanıtladığı ankete dayanan ve bu yüzden önyargılı sonuçlara yol açabilen aşı deneylerinin mevcut uygulamasından daha iyi olduğu belirtildi. Tel Aviv Üniversitesi, araştırmanın İsrail'deki kitlesel Kovid-19 aşı kampanyası devam ederken 1 Ocak ile 13 Mart 2021 tarihleri arasında yürütüldüğünü bildirdi.

Araştırmacılar, 160 yetişkin katılımcıya göğüs bandı sensörleri vererek onları izledi ve bir mobil uygulama yardımıyla sensörlerin her gün otomatik olarak güncellediği bilgileri topladı. Araştırmada; kalp atım hızı, kanda oksijen doygunluğu, solunum hızı, kan ve nabız ile ortalama atardamar basıncı, kalp atım hızı değişkenliği, atım hacmi, kalp debisi ve indeksi, sistemik vasküler rezistans ve deri sıcaklığı takip edildi. Yan etkiler konusunda katılımcıların öznel bildirimleriyle nesnel fizyolojik ölçümleri arasında anlamlı düzeyde farklılık belirleyen ekip, öz bildirimlerine göre semptomsuz olan katılımcılardan anlamlı düzeyde anormal tepkiler tespit etti.