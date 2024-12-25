İÜ-Cerrahpaşa ve Harvard\'dan OrthoPhD Programı

Sağlık

İstanbul Üniversitesi (İÜ)- Cerrahpaşa ile Harvard Üniversitesi işbirliğiyle yetenekli ortopedi cerrah ve araştırmacılarını geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen "OrthoPhD" programı hayata geçirildi.

İki üniversitenin belirleyeceği ortak jüriyle seçilecek araştırmacılar, her iki kurumda yaklaşık iki yıllık araştırma programına katılacak.

Araştırma kültürü ve klinik uygulamaları birleştirerek uluslararası standartlarda eğitim sunmayı amaçlayan "OrthoPhD" programıyla araştırmacıların hem ileri düzeyde bilimsel bilgi edinmesi hem de ortopedik cerrahi alanında gelişmiş çözümler üretmesi hedefleniyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Aydıngöz ile Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım (CAST) Merkezi Direktörü Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu, protokolün detayları ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydıngöz, üniversiteleri bünyesinde yaklaşık 3 yıl önce kurulan CAST'ta çeşitli dijital teknolojileri kullandıklarını anlattı.

CAST Merkezi'nde gerek eğitim gerekse araştırma amaçlı kullanabilecekleri imkanlar olduğunu, zaman içerisinde yürüttükleri çalışmaların yoğunluğunun arttığını aktaran Aydıngöz, "Cerrahpaşa'nın Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda yürümekte olan birçok tez çalışması var. Tabii sadece tezlerle sınırlı değil, burada diğer araştırmalar da yapılıyor." dedi.

Aydıngöz, CAST gibi merkezler sayesinde uluslararası alanda işbirliklerinin sağlanabildiğini belirterek, "Böyle bir laboratuvarın kullanımda olması bize bu açıdan çok büyük avantaj sağladı. Tabii olay sadece teknik olanaklarla bitmiyor, insan faktörü de çok önemli." diye konuştu.

Ana bilim dalında görevli arkadaşlarının zaman zaman yurt dışında değişik programlara katıldığını, Harvard Üniversitesi'nde böyle bir programa katılan Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu'nun buradaki süreci çok başarılı şekilde geçirdiğini anlatan Aydıngöz, Karaismailoğlu'nun dönüşünden sonra iki kurumun Ortopedi ve Travmatoloji bölümleri arasında protokol imzalanarak programın başlatılması fikrinin ortaya çıktığını kaydetti.

Aydıngöz, iki kurum arasındaki görüşmeler sonrası protokol imzalandığını belirterek, üniversitelerinin gerek CAST Merkezi'ni kurması gerekse hoca ve araştırmacıların yurt dışında belli süreler geçirmesine olanak sağlamasının bu süreci kolaylaştırdığını aktardı.

Programa başvuru koşullarıyla ilgili detayların Harvard Üniversitesinin web sayfasında mevcut olduğu bilgisini paylaşan Aydıngöz, "Harvard bünyesinde ortopedi alanında bu şekilde iki farklı ülkeyle iki program vardı. Cerrahpaşa ve Türkiye, üçüncü bir program olarak buraya eklenmiş oldu. Çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçların hastalara, hasta bakımına, hasta tedavisine yönelik etkileri var. Ayrıca çok merkezli bu uygulamayla araştırmacıların farklı laboratuvar ve kliniklerdeki çalışma düzenini deneyimlemelerinin bir önemi var. Gerek oradan buraya gerekse buradan oraya giden araştırmacıların bu anlamda da bir tecrübe kazanması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

"Ortopedi alanında klinik sonuçlara etki edecek kaliteli yayın ve ürünler üretmeyi amaçlıyoruz"

CAST Direktörü Doç. Dr. Bedri Karaismailoğlu da kendisini geliştirmek için Harvard Üniversitesi'nde bir yıl süreyle eğitim aldığını belirterek, İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın da desteği sayesinde geliştirdikleri projeleri, kurumsal anlaşmayla araştırma programına dönüştürdüklerini söyledi.

Bugün artık çok merkezli çalışmaların hayata geçirilmesinin daha kıymetli olduğunu, bu kapsamda iki üniversite arasındaki görüşmelerin ardından işbirliği projelerinin resmiyete döndüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Bu programla araştırmacılar, yaklaşık 6 ila 12 ay bu kurumda, 6 ay ila 12 ay arası da Mass General Hastanesine bağlı laboratuvarlarda araştırmalarına devam edecekler. Ortopedi alanında klinik sonuçlara etki edecek kaliteli yayınlar ve ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda CAST Merkezi'nin de etkisi çok büyük olacak çünkü mevcut sahip olduğumuz teknolojiler, 3 boyutlu tasarım, dizayn, cerrahi kılavuzlar oluşturma imkanları, kişiye özel tıbbi aletlerin geliştirilmesi imkanı, bu projeleri destekleyen bir unsur olacak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, programa ilk başvuruların ortopedi veya tıp doktoru olanlardan Mart 2025'te alınacağını, her iki kurumdan oluşturulacak jüri aracılığıyla başvuruların değerlendirileceğini söyledi.

Programın tüm ülke ve kurumlara açık olacağını kaydeden Karaismailoğlu, değerlendirme sonucunda yerleşen adayların yaklaşık iki yıllık programın parçası olacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, programa, araştırma düzeyleri yüksek adayların kabul edileceğine dikkati çekerek, "Bu program sayesinde her iki kurum olanaklarından faydalanarak çok yüksek kaliteli araştırmaların ve sonuçların elde edilmesini amaçlıyoruz. Ortopedi cerrahisini etkileyecek farklı çalışmaları, yine bu branşlarda dünyaca ünlü mentörler aracılığıyla gerçekleştirerek, klinik sonuçlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcıların her iki kurumun laboratuvar ve teknolojik imkanlarından faydalanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Çalışmaların ortopedi literatürüne etki edecek çalışmalar olmasını hedefliyoruz. Her iki kurumun mevcut akademisyen desteği önemli rol oynayacak." dedi.

Bedri Karaismailoğlu, çalışmaların kapsamına ilişkin şunları kaydetti:

"Çalışmalar, hem hastaların klinik sonuçlarını iyileştirebilir hem de cerrahi tekniklerin daha iyiye götürülmesini sağlayabilir. Ameliyatların sürelerinin kısaltılması, klinik sonuçların iyileştirilmesi gibi katkılar sunabilir. Aynı zamanda bu araştırmacılar kendi akademik kariyerlerini önemli noktaya taşıyacaklar. Bu kurumlarda aldıkları akademik eğitimi, gittikleri ülkelerde uluslararası düzeydeki sempozyum ve bilimsel toplantılarda birbirlerine aktarma imkanı bulacaklar."

Programın sürekli olmasını hedeflediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 6 ayda bir araştırma için başvuruları kabul edeceklerini sözlerine ekledi.