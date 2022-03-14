İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14.03.2022 11:59
İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Doktor Hüseyin Bozdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, kentteki üniversitelerin tıp fakülteleri dekanları ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, yaptığı konuşmada tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Bozdemir ise sağlık çalışanlarının özveriyle görevlerini yaptığını ifade etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının vatandaşların imdadına koştuğunu vurgulayan Bozdemir, "Biz sağlık çalışanlarının cefasının ve emeklerinin hem toplum da hem de özlük haklarımızda karşılık bulmasının, sağlık alanındaki tüm sorunların kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İzmir 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika


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