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Kuş gribi Japonya'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek - Son Dakika

Kuş gribi Japonya'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek

Japonya'da bir çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonu tespit edilmesinin ardından 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceği açıklandı.

Kuş gribi Japonya\'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
25.11.2023 - 10:44,  Güncelleme: 11:46
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Japonya'da bir çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonu tespit edilmesinin ardından 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceği açıklandı.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Japonya'nın Saga eyaletine bağlı Kashima kentindeki bir çiftlikte çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlandı. Eyalet yönetimi 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyururken, salgının patlak verdiği çiftliğin çevresi sınırlı hareket alanı ilan edildi.

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REKOR SAYIDA KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl ilk kuş gribi vakasının 28 Ekim'de doğrulandığı Japonya'da salgın ülkenin 26 eyaletine sıçramıştı. Rekor sayıdaki 17 milyon kümes hayvanının itlaf edilmesi nedeniyle yumurta arzı yavaşlamış ve yumurta fiyatlarında artış yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kuş gribi Japonya'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuş gribi Japonya'da yeniden hortladı! 40 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek - Son Dakika
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