Kahramanmaraş'ta 28 yaşındaki hastanın 4 toplardamarı kapalı ameliyatla düzeltildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 28 yaşındaki hastanın 4 toplardamarı kapalı ameliyatla düzeltildi

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Kahramanmaraş\'ta 28 yaşındaki hastanın 4 toplardamarı kapalı ameliyatla düzeltildi
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Kahramanmaraş'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in kalbinde delik ve 4 toplardamarın ters yöne aktığı belirlendi. Yiğit, koltuk altından yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle hastaneye başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in kalbinde delik olduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın ters yöne aktığı tespit edildi. Yiğit, gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde, Yiğit'in kalbinde doğuştan delik bulunduğu ve akciğerlerden gelen 4 toplardamarın kalbin sol tarafı yerine sağ tarafına açıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Yiğit'in kalbindeki delik kapatılırken, yanlış yere bağlanan damarlar da doğru bölgeye yönlendirildi. Koltuk altından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından Yiğit sağlığına kavuştu.

"Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kirişçi, "İsmail bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Akciğerlere giden kan miktarı, aşırı miktarı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık dört beş santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbinde olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail bey de şu anda o durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşSağlıkSon Dakika

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