Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Hastane Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Hastane Açılıyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta Ocak ayında açılacak 400 yataklı Acil Durum Hastanesi, geniş sağlık hizmeti sunacak.

30.12.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane Ocak'ta hizmete giriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çelik konstrüksiyon teknolojisiyle inşa edilen ve 400 yatak kapasitesine sahip olan Acil Durum Hastanesi, Ocak ayının başında hasta kabulüne başlayacak. Şehrin merkezinde yer alan modern tesis, yalnızca acil durumlar için değil, devlet hastanesi niteliğinde geniş çerçeveli sağlık hizmetleri sunmayı da hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapımına başlanan hastanede hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor. Modern cihazlarla donatılan hastanede, acil servis birimlerinin yanı sıra çeşitli branşlarda poliklinik hizmetleri de verilecek. Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi artırılmış, ameliyathaneler en son teknolojilere göre donatılmış durumda. Ayrıca, hastanenin şehrin merkezinde bulunması sayesinde hastaların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması hedefleniyor. 400 yataklı Acil Durum Hastanesi Ocak ayında hasta kabulüne bağlayacak. Hastane Kahramanmaraş'ın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıp şehrin hasta yükünü hafifletecek.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Vehbi Şirikçi, hastanenin bölge halkı için hayati bir öneme sahip olacağını belirterek, "400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz ile ilimizdeki sağlık alt yapısını güçlendirmek, sunulan sağlık hizmetlerinin standartlarımızı yükseltmek adına bakanlığımızca yapılan 5 hastanemizden biridir. Hastanemiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu sınırlarında olması kolay ulaşabileceği konumdadır" dedi.

Hastanenin birçok alanda hizmet sunacağını ifade eden Şirikçi, "97 dönüm arsa üzerine 55 bin metrekare kapalı alana sahip yapımız, ağır çelik yapı formunda ve 16 ayrı bloktan oluşuyor. Zemin artı bir kat şeklinde depremsellik göz önüne alınarak yapılmıştır. Binada toplamda 80 yoğun bakım odası, 70 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 8 doğum masasını barındırmaktadır. Binada yanık ünitesi ve kardiovaskü ünitesi gibi birimlerin yanı sıra anjiyo, fizik tedavi ve onkoloji merkezi gibi birimi de barındırmaktadır. Bu hastanemizde Ocak ayında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Acil Servis, Politika, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Hastane Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:36:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 400 Yataklı Hastane Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.