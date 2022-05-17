Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi - Son Dakika
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Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi

17.05.2022 14:29

Kakao yağına hamilelerden büyük ilgiZONGULDAK Zonguldak'ta hamile kadınlar göbek çatlamasına iyi gelen kakao yağına yoğun ilgi gösterdi.

Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi

ZONGULDAK Zonguldak'ta hamile kadınlar göbek çatlamasına iyi gelen kakao yağına yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta hamile kadınlar doğum öncesinde yaşanan göbek çatlaması nedeniyle aktarlarda yer alan kakao yağına yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle aktarlar taleplere yetişemez hale geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için yağı tercih ediyor. Hem sıvı hem de katı halde satılan yağlar tezgahlarda 30-200 TL arasında satıldı.

Aktar İsmail Yılmaz, "Genelde kakao yağlarını tercih ediyorlar. Kakao yağının bir sıvısı bir katısı var. Bu katıyı alıyorsun herhangi bir pet şişeye koyuyorsun zaten güneşi gördüğün de zeytin yağı gibi eriyor hamile bayanlar göbek kısmına sürerek çatlakların oluşmasını önlüyor hem deriyi besliyor bende yumuşak kalmasını sağlıyor, yazında güneşten korunmak için sürüyorsunuz bronzlaşmak için kullanıyorlar genelde. Kilo işi olanlar 200 lira kutu halinde olanlar 30 lira oluyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen ürün olarak kakao yağı geliyor diyebiliriz" diye konuştu.

Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi
Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi
Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi
Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kakao yağına hamilelerden büyük ilgi - Son Dakika


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