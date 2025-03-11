Kalp Çarpıntısında Kesin Tedavi Yöntemi - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Çarpıntısında Kesin Tedavi Yöntemi

Malatya'da 'üç boyutlu haritalama' ile kalp çarpıntısı tedavisinde kesin sonuçlar elde ediliyor.

11.03.2025 23:01
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Kalp çarpıntılarında "üç boyutlu haritalama" ile kesin tedavi mümkün

MALATYA - Ritim bozukluğu tedavisinde önemli merkezlerden biri olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde kullanılan "üç boyutlu haritalama" yöntemi ile kalp çarpıntısı tedavisinde kesin sonuç alınabiliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzman Hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu, tekrarlayan ritim bozukluğu olan hastalarda ablasyon tedavisini uyguladıklarını bildirdi.

Ablasyon tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu, "Ablasyon olarak hastanemizde 3 boyutlu ablasyon yöntemini kullanıyoruz. Ünitemizde yaklaşık 5 yıldır 3 boyutlu ablasyon cihazını kullanmaktayız. Bu işlemde, hastayı genel anestezi altında, hasta hissetmeden uyutarak alıyoruz ve kalbin sol tarafına ulaşıyoruz, orada 4 tane toplardamarımız var bu 4 toplardamarı da aktif olanlarının etrafını yakarak işlemi sonlandırıyoruz. Yaklaşık 2-3 saat kadar sürebilecek bir işlem. Daha sonra hastamızı uyutarak herhangi bir şey hissetmeden konforlu bir şekilde alıp 1-2 gün takip ettikten sonra taburcu ediyoruz " dedi.

Atriyal Fibrilasyon tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Yaşla birlikte çok sık görülen kalbin düzensiz ve genellikle çok hızlı atmasına neden olan atriyal fibrasyon'un tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kurtoğlu, "Atriyal fibrasyon, çok görülen kardiyak aritmi sıklığı yaşla birlikte artıyor. Maalesef birçok sakatlığa, beyin felcine ve kalp yetersizliği gibi başka diğer hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu nedenle erken tanısı ve erken müdahalesi önemli. Ünitemizde de bu işlem ücretsiz bir şekilde hastalarımıza çok uzun randevu süreleri vermeden gerçekleştirmekteyiz. Son teknoloji ürünü olan bir cihaz kullanmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kalp Çarpıntısında Kesin Tedavi Yöntemi - Son Dakika

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