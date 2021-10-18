Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapılan kadının gerçek hastalığı ailesini adeta yıkıma uğrattı.Ayşen Bozkurt isimli vatandaşın böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adlı milyonda bir görülen kitle tespit edildi. Doktorlar, başarılı ameliyat sonucunda kitlenin tamamını çıkardı.

"AMELİYAT ORGANLARINA ZARAR VERMEDİ"

Milyonda bir görülen kitlenin yüksek tansiyona neden olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya, "Böbreği ve böbrek üstünü koruyarak, hiçbir şeye zarar vermeden 2 saatlik bir operasyonla 6 santimetrelik bir kitleyi tamamen dışarı çıkarma şansına eriştik" dedi.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Ayşen Bozkurt'un, yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu hastanelerde kalp krizi geçirdiği zannedildi. İki kez anjiyo olan Bozkurt, tansiyon ilaçlarına başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeniden kontrolden geçen Bozkurt'un böbrek ile böbrek üstü bezleri arasında milyonda 1 görülen ve yüksek tansiyona neden olan 6 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin yaklaşık 2 saatlik operasyonuyla kitle alındı.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Milyonda bir görülen kitlenin hormon salgıladığı ve yüksek tansiyona neden olduğunu ifade eden üroloji uzmanı Dr. Coşkun Kaya, "Baktığımızda kitlenin alışılageldik yerde olmadığını, çok farklı bir yerde konumlandığını ve kitaplarımızda 'çok nadir bir kitle' olarak tanımlanan 'paraganglioma' adı verilen bir kitle olduğunu tespit ettik. Kitlenin içi adrenalin denen hormonla dolu olduğu için dokundukça vücuda salgılanması ve salgılandıkça da hastanın ölümüne kadar yol açabilecek tansiyon krizine neden olabileceğini öğrendik. Özellikle böbrek üstü cerrahisine yönelik artan laparoskopi deneyimimizle de hastamızın laparoskopik yöntemle ameliyatını yapmaya karar verdik. Anestezi esnasında kitleye her dokunduğumuzda madde salgılanması ve tansiyon krizi yaşasak da hiçbir sıkıntı olmadan yaklaşık 2 saatlik operasyonla kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik yara yerinden çıkarttık. Kitle, böbrek atardamarı ve toplardamarının çok yakınındaydı. Böbreği ve böbrek üstünü koruyarak, hiçbir şeye zarar vermeden 6 santimetrelik bir kitleyi tamamen dışarı çıkarma şansına eriştik. Hastamız artık kesinlikle tansiyon ilacı almıyor. Daha önce olan şeker kontrolsüzlüğü de kendiliğinden ortadan kayboldu" diye konuştu.

6 AY ARAYLA İKİ ANJİYO

Ameliyatın ardından serviste normal odaya alınan Ayşen Bozkurt, "Yüksek tansiyon şikayetiyle gelmiştim. Tansiyonum 24'e kadar çıkıyordu. O zaman da kalp krizi geçiriyorum zannediyorlardı. 6 ay arayla anjiyo oluyordum. Doktor beye müracaat ettiğimde yüksek tansiyondan dolayı iki defa anjiyo olup gelmiştim. Hep kalpten şüphelendiler. Anjiyolarım temiz çıktı, kalbimde hiçbir şey çıkmadı. En son böbreğimde bir sorun olabileceğine karar verdiler. Doktorumuzla birlikte bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Çok şükür, dünden beri geziyorum, tuvalet ihtiyacımı kendim karşılıyorum, rahatlıkla oturup kalkabiliyorum. Şu anda herhangi bir problemim yok. Ameliyat olduğumdan beri insülin kullanmadım, tansiyon ilaçlarımı kullanmadım. Tüm değerlerim normal seyrediyor, inşallah da böyle gider" dedi.