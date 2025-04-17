Kalp Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kalp Nakli ile Hayata Döndü

Geniş Video İzle

Kalp yetmezliği yaşayan hemşire Gökhan Sürül, başarılı kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

17.04.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp yetmezliği olan hemşire kalp nakli ile hayata tutundu

İSTANBUL - Ordu'da hemşirelik yapan Gökhan Sürül'e(34), 4 sene önce kalp yetmezliği tanısı kondu. Zaman geçtikçe hastalığı ağırlaşan Sürül, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kalp nakli ameliyatı ile yeniden hayata tutundu.

Kalp sağlığına dikkat çekmek ve organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası, bu yıl umut dolu bir hikayeyle gündeme geldi. Ordu'da hemşirelik yapan Gökhan Sürül, 4 yıl önce konulan kalp yetmezliği tanısının ardından zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Hastalığı giderek ağırlaşan Sürül, geçtiğimiz günlerde Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir kalp nakli ameliyatıyla yeniden hayata tutundu.

Kalp yetmezliği nedeniyle gündelik yaşamını sürdüremeyecek hale geldiğini söyleyen Gökhan Sürül, "Hastalık öncesi normal bir yaşamım vardı. Öğrendikten sonra da birkaç yıl normal seyretti ama tabii ilerledi süreç, yani daha kötüye gitti. Mide bulantıları, nefes darlığı, yolda yürüyemez hale geldim. Hayatımı etkiler hale geldi. Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne geldim. Heyete aldılar, cihaz, destek cihazı ve kalp nakli düşündüler. Durumum daha kötüye gitti. Hastanede yattığım süreçte kalp nakli çıktı, bir kalp bulunduğunu söylediler. Ondan sonra kalp nakli oldu" dedi.

"Nakilden önce yolda yürüyemez, merdiven çıkamazdım"

Ameliyattan sonraki süreci anlatan Sürül, "Ameliyattan sonra zaten bir yoğun bakım süreci oldu, daha sonra servise çıktım. Şikayetlerim geçmişti, mide bulantım hiç yoktu, nefes darlığım düzelmişti. 10 günlük bir servis süreci oldu. Orada fizik tedavi ile beraber yürüyüşler… Yani hemşireler destek oldular, yavaş yavaş hani efor kapasitem artmaya başladı. Sonra taburcu oldum. Tabii efor kapasitem eskisinden çok çok daha iyiydi. Yolda yürümezdim, merdiveni çıkamazdım. Aktivitelerim yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ameliyat olalı daha 20 günlük bir süre oldu. Şu an çok daha iyiyim, kendimi daha iyi hissediyorum. Nefesim daha iyi, aktivitelerim, dışarı çıkmalarım, yürüyüş, merdiven çıkmalarım… Hepsi daha iyi. Yani normal hayatıma yavaş yavaş dönüyorum. Organ bağışı sayesinde, böyle yol yürüyemezken, merdiven çıkamazken şu anki hani normal bir efor kapasitesine ulaştım. O yüzden organ bağışı hayat kurtarır. Kesinlikle organlarınızı bağışlamanız gerekir." diye konuştu.

"Tam ameliyatı planladığımız sırada beklemediğimiz anda bir organ bağışı oldu"

Ameliyat sürecini anlatan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Mustafa Mert Özgür, "Burada kalp yetmezliği hastalarına kalp nakli ve destekleyici yapay kalp cihazını takmaktayız ve kalp yetmezliği hastalarının tedavilerini de üstlenmekteyiz. Gökhan da yaklaşık dört yıl önce kalp yetmezliği tanısı konduktan sonra takibe girdi ve zaman içinde ciddi nefes darlığı, ödem gibi şikayetlerle kliniğimizde zaman zaman tedavi gördü. Bu yıl şikayetlerinin ilerlemesi üzerine aslında kendisine yapay kalp ameliyatı planlıyorduk. Daha önce bu ameliyatı olmak istememişti, memleketinde tedavi olmak istemişti. Ancak şikayetlerinin belirginleşmesi üzerine acil olarak kliniğimize sevk edildi. Tam ameliyatı planladığımız sırada, beklemediğimiz anda bir organ bağışı oldu ve kendisine kalp nakli gerçekleştirdik. Kalp nakli sonrası kısa bir yoğun bakım süreci ve ardından servisimizde rehabilitasyon süreci oldu. Şu anda Gökhan, yeni ve normal fonksiyonlu kalbiyle hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmekte. Onu böyle görünce biz de çok mutlu olmaktayız." dedi.

"Her zaman Gökhan gibi şanslı hastalar olmayabiliyor"

Organ bağışına ve kalp sağlının önemine dikkat çeken Dr. Özgür, "Organ bağışıyla ameliyat sürecini başlatıyoruz. Organın gelme sürecine göre planlama yapıyoruz, bu zaman 8-10 saat, 12-16 saat sürebiliyor. Sonrasında ise 1-2 haftalık bir takip süreci oluyor. Kalp sağlığı, hayatımızın devamı için çok önemli. Genç yaşta bu hastalığa yakalanan Gökhan şanslıydı, kendisine kalp nakli yaptık. Ülkemizde organ bağışı yetersiz. Sağlığımıza dikkat edeceğiz, düzenli kontrollerimize gideceğiz. Özellikle 45 yaş sonrası riskler artıyor. Organ bağışı da çok önemli. Her zaman Gökhan gibi şanslı hastalar olmayabiliyor. Umarım Gökhan'ı görenler, organ bağışına daha bilinçli şekilde destek olurlar." sözlerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Yetmezliği, Kalp Nakli, Ameliyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kalp Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement