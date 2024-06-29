Kanada'da yaşayan genç Konya'da şifa buldu

Sağlık

Gezmek için 8 bin 800 kilometre uzaktan geldiği Konya'da şifa buldu

Kanada'da yaşayan 26 yaşındaki genç gezmeye geldiği Konya'da Crohn hastalığından kurtuldu

KONYA - Kanada'da yaşayan 26 yaşındaki Mücahit Karakoç, her yıl gezmeye geldiği Konya'da bu sefer uygulanan tedavi ile yaklaşık 14 gün içerisinde crohn hastalığına karşı şifa buldu.

Kanada'da inşaatta çalışan Mücahit Karakoç, geçtiğimiz yıl halsizlik, iştahsızlık ve aşırı yorgunlukla başlayan sorunlar nedeniyle Kanada'da farklı hastanelere giderek tedavi olmak istedi. İlaç tedavisine rağmen sorunlarından kurtulamayan Karakoç, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda bir yakınının önerisi üzerine Medicana Konya Hastanesine başvuru yaptı. Her yıl yaz aylarında akrabalarını ziyarete gelen Karakoç, bu sefer tedavi olmak için Konya'ya geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka ile görüşen Karakoç'a kolonoskopi yapıldı ve crohn hastalığı teşhisi konularak tedaviye başlandı. İğne ve ilaç tedavisinin ardından yaklaşık 2 haftalık süreçte Mücahit Karakoç sağlığına kavuştu.

"Şifasını bulmak için Konya'ya geldim ve şifasını buldum"

Kanada'dan tedavi için Konya'ya geldiğini anlatan Mücahit Karakoç, "Sürekli tuvalete gitmem, eklemlerimin ağrıması, yorgunluk, bitkinlik vardı. Onu fark ettikten sonra bende bir terslik var düşüncesi ile hastaneye başvurdum ve kolonoskopi yapıldı. Ona göre teşhis konuldu ilaçlarım yapıldı, iğnelerim verildi ve ikinci haftada bile etkisini gördüm. Sürekli gezmeye geliyordum ama hastalığımın şifasını bulmak için Konya'ya geldim ve şifasını buldum. Kanada'ya sağlıklı olarak geri döneceğim" dedi.

"Yataktan bile kalkmak istemiyordum ama şimdi iyiyim"

Hastalık sürecinde bir çok sorunla karşılaştığını anlatan Karakoç, "Kanada'da hastalığa o kadar hızlı teşhis koyamadılar. Sürekli hap veriyorlardı bana ama haplar bana yaramıyordu. Haplar hiçbir şey yapmıyordu. Aslında daha da kötü yapıyordu beni. ve bunu bildikten sonra şükürler olsun ki ben Konya'ya geldim. Doktorum bana dedi ki haplara devam edersen bağırsakların patlardı dedi. Onun için bana ilaç, iğne verdi. İkinci haftasında etkisini gördüm. Orada işe gidemiyordum, normal hayatımı yaşayamıyordum. Sürekli çok yorgundum, halsizdim, agresif oluyordum. Ama şimdi öyle bir şeyim yok çok daha rahatım. Ağrılarım geçti, yemek yiyebiliyorum. Sürekli sık sık tuvalete gitmem geçti, yorgun değilim artık. En çok o etkiliyordu beni, çok yoruyordu. İşe gitmem, ailemle gezmem, yataktan bile kalkmak istemiyordum ama şimdi iyiyim" şeklinde konuştu.

"Bazı hastalarımızda çok hafif formda seyreder"

Tedaviyi başarılı bir şekilde yürüten Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, "Mücahit, 1 ay kadar önce yakını aracılığıyla ulaşmıştı bize. Kanada'da yaşıyor. Orada hayatını devam ettiriyor. Orada crohn hastalığı düşünüldüğünü, tedaviler başlandığını ve şikayetlerinin çok yoğun olduğunu ifade etmişti. Buraya gelmek istedi. Geldiğinde biz kolonoskopi yaparak bağırsaklarını inceledik. İnce bağırsağında özellikle ve kalın bağırsağın üst kısmında yoğun bir tutulum gösteren aktif crohn hastalığı olduğunu gördük. İlaç çok dikkatli şekilde kullandı ve çok kısa sürede iyi bir yanıt aldık. Şu anda şikayetleri hafifledi ve artık tekrar işinin başına dönebilecek. Yaşadığı ülkeye dönüp normal hayatını devam ettirebilecek ama tabii ki bu ilaç tedavisine bir süre daha devam etmesi gerekecek. Crohn hastalığı çok değişken bir hastalık. Bazı hastalarımızda çok hafif formda seyreder. Yıllarca fark edilmeyebilir. Ama bazen Mücahit'te olduğu gibi çok şiddetli, insanın yaşam kalitesini etkileyip günlük işlerini yapmasını zorlaştıracak hale de gelebilir. Zaman zaman tedavisi çok zor olsa da uygun tedaviye bazı hastalarımız çok hızlı yanıt verip hayat kalitesini düzeltip günlük yaşamını normal şekilde sürdürebilir" diye konuştu.