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Kanser hastası için zamanla yarış - Son Dakika

Kanser hastası için zamanla yarış

20.01.2022 17:09

Kanser hastası için zamanla yarış Van'ın Gürpınar ilçesinde ağrıları başlayınca kanser hastası, ekiplerin üç saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kanser hastası için zamanla yarış

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde ağrıları başlayınca kanser hastası, ekiplerin üç saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde yaşayan Güzel Eriş isimli kanser hastasının ağrıları başlayınca yakınları 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri kar ve tipiden dolayı kapalı ilerleyemeyince devreye UMKE ve belediye ekipleri girdi. Belediye ve UMKE ekipleri işbirliği ile hasta 3 saatlik bir çalışma sonucu güvenli noktada bekletilen ambulansa teslim edildi. Hasta kadın hastaneye kaldırılırken, yakınları ise UMKE ve belediye ekibine teşekkür etti.

Kanser hastası için zamanla yarış
Kanser hastası için zamanla yarış
Kanser hastası için zamanla yarış

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kanser, 112, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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