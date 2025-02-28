Kanser Riskini Azaltmada Beslenme Önerileri - Son Dakika
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Sağlık

Kanser Riskini Azaltmada Beslenme Önerileri

Uzmanlar, kanser riskinin düşmesi için sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine vurgu yaptı.

28.02.2025 17:14
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Beslenme biçimi ve yaşam tarzı kanser hastalığını tetikliyor

DİYARBAKIR - Kanser hastalığına yakalanan veya yakalanma riski yüksek olan bireyler için uzmanlar doğru beslenme ve yaşam tarzına dikkat çekti.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Onkoloji Bölümünden Uzm. Dr. İbrahim Hakkı Dursun, kanser hastalıklarında beslenme ve yaşam tarzına ilişkin uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Dursun, kanserin günümüzde giderek arttığını ve ortaya çıkmasında birçok faktörün olabileceğini belirtti. Uzm. Dr. Dursun, "Biz daha çok hastalarımızda günlük yaşamda dikkat etmesi gereken beslenme kurallarına, yaşam tarzı değişikliklerine vurgulamaktayız. Bu şekilde hem kanser sıklığının azalacağını, kanser tedavisinin daha iyi sonuçlar vereceğini düşündüğümüz için bu noktalara özellikle vurgu yapmaktayız" dedi.

Doğru ve sağlıklı beslenme biçiminin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Dursun, "Kanser bir mutasyon sonuçta, mutasyona uğramış ve kontrolsüz çoğalan hücreler olduğu için yanlış beslenme, fazla beslenme veya uygun olmayan beslenme programı ile mutasyon sıklığı artmakta ve bu mutasyon sıklığı arttığında vücudumuzda kanserleşme potansiyeli olan hücrelerin sıklığı da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yalnızca beslenme şekli kaynaklı değil çevresel maruziyetin de önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. İbrahim Dursun, "Kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, kimyasal deterjanları sık kullanmak hücrelerimizde mutasyona yol açtığı için bunlara dikkat etmek ve bunların sıklığını azaltmak hem kendi bedenimiz için hem de çevre için faydalı sonuçlar verecektir" şeklinde konuştu.

Dursun, 'Özellikle kesinlikle yemeyin' denen bir gıdanın olmadığını fakat 'genetiği değiştirilmiş' gıdalar, katkı maddeli ürünler ve hazır yiyecekleri kesinlikle önermediğini dile getirdi. Yetersiz beslenmenin kansere yol açabileceğini anlatan Uzm. Dr. Dursun, "Yeterince kalori almamak, protein almamak, yağ almamak hücrelerin çalışma düzenini değiştirebildiği için yapabilir. İdeali yeterli beslenme olmalıdır. Acıkınca doyana kadar beslenme, doğal olan gıdaları tüketme, mümkün olduğunca çok karışık tüketmeme. Özetle sade, doğal ve doyana kadar beslenme kriterimiz olmalıdır. Kanser daha çok hazır işlenmiş ürünleri sever, paketlenmiş ürünleri sever, katkı maddeli olan gıdaları sever" diye konuştu.

Hastalara beslenme ile ilgili yasakların olmadığını kendi tabiatlarına uygun, canları ne isterse doğal olması şartı ile ölçülü miktarda ve çok karışık olmadan her şeyi tüketebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Dursun, "Günümüzde artık birde aralıklı oruç tutulması önerilmekte aslında yurt dışında da intermittent fasting diye geçmekte yani bağışıklığı kendi halinde rahat çalışabilmesi için vücudu yemek ile çok yormamak benim tavsiyem" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Memorial, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Riskini Azaltmada Beslenme Önerileri - Son Dakika

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