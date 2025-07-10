Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalarını yakından ilgilendiren haberi verdi. Bakan Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının SGK'nın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

5 KANSER İLACI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."