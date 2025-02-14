Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Abacı köyünün Fındıklı mezrasında rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğun yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık personeli, mahallenin yolu ambulansın gidebileceği durumda olmadığı için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Hasta, ekiplerin açtığı yoldan mezraya ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Sağlık › Kar Engeline Rağmen Sağlık Ekipleri İlaçta Uğraş Verdi - Son Dakika
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