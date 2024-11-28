Kar Yeme Tehlikesi: Çocuklar Dikkat!

Sağlık

Masum görünen tehlike: Kar yemek ve kar suyu tüketmek tehlike saçıyor

SİVAS - Uzm. Dr. Tuğçe Uçar, çocukların bağışıklık sisteminin hassas olduğunu vurgulayarak, kar yemenin çeşitli enfeksiyonlara ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Karla oynamak çocuklar için keyifli bir aktivite olsa da, uzmanlar kar tüketiminin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda ebeveynleri uyarıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuğçe Uçar, karla oynamanın kadar karı yemeninde bir çok tehlikesinin olduğunu söyleyerek anne ve babaları bu konuda uyardı. Uçar, "Karın üzerinde biriken bu kirleticiler, ağır metaller, kimyasal maddeler ve diğer zararlı bileşikler, çocuklar için ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir" dedi.

Kar göründüğü gibi değil

Karın göründüğü kadar temiz olmadığını söyleyen Sivas Medicana Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Uçar, " Karla oynamak çocuklar için eğlenceli bir aktivite olsa da, tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Kar, görünüşte temiz ve doğal bir madde gibi dursa da, çeşitli sağlık riskleri taşıyabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların kar yememesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere kıyasla daha hassas olduğundan, bu tür riskler onlar üzerinde daha ciddi etkiler oluşturabilir" dedi.

Kar yemek zehirlenmeye yol açabilir

Uçar, kar yemenin zehirlenmelere veya solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğine değinerek, "Kar, özellikle şehirlerdeki sanayi atıkları ve egzoz gazları gibi çevresel kirleticilerle temas edebilir. Karın üzerinde biriken bu kirleticiler, ağır metaller, kimyasal maddeler ve diğer zararlı bileşikler, çocuklar için ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir. Karın bu tür kirleticilerle kontamine olması ve bu kirleticilerin sindirim sistemi yoluyla vücuda girmesi; mide-bağırsak enfeksiyonlarına, zehirlenmelere veya solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Kar, yalnızca çevresel kirleticiler barındırmakla kalmaz, aynı zamanda mikroorganizmalar için bir taşıyıcı görevi görebilir. Özellikle kirli bölgelerde, karın üzerinde hayvan dışkısı, çeşitli bakteriler veya virüsler bulunabilir. Bu tür patojenler, çocuklarda kar tüketimi sonrası mide bulantısı, kusma, ishal şikayetlerine veya daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

"Temiz olduğu düşünülen alanlarda dahi kar yenilmemeli"

Uçar, yapılan çalışmalarda atmosferde solunabilen birçok mikroplastiğin bulunduğunu belirterek, "Eğer kar çok temiz bir alanda oluşmuşsa bile, yine de kar yemenin sindirim sistemine zarar verebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca, karın soğuk yapısı, vücutta ani bir soğuma etkisi oluşturarak sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açabilir. Soğuk yiyecek ve içeceklerin mideyi rahatsız ettiği ve sindirim problemlerine neden olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra, soğuk kar yutulması, vücut sıcaklığını aniden düşürebilir ve bu da hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklar soğukla daha fazla etkileşime girdiklerinde, bu tür riskler daha da artmaktadır" diye konuştu.

Karla oynadıktan sonra da eller yıkanmalı

Çocukların karla oynadıktan sonra elleri yıkaması gerektiğini ifade eden Uçar, "Çocukların güvenli ve keyifli bir şekilde karla oynamaları için ebeveynlerin dikkatli olması gerekir. Karın kirli olabileceği ve zararlı mikroplar taşıyabileceği çocuklara uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Ebeveynler, çocukların kar yememesi için onları gözlemlemeli ve bu davranışı engellemeye çalışmalıdır. Ayrıca, karla oynadıktan sonra ellerin iyice yıkanmasının önemini çocuklara öğretmek, muhtemel sağlık risklerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır" ifadelerine yer verdi.