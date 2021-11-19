Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde deri kanseri taramalarına başlandı - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, Dijital Dermatoskop ve Tüm Vücut Haritalama Cihazı ile deri kanseri taraması ve bu hastalığa yakalananların takibine başlandı.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü'nde taramaları yaptırmak isteyenlerin başvurularda yoğunluk oluşturduğu, sadece Trabzon'dan değil çevre il ve ülkelerden de hastaların geldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Deri ve Zührevi Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, tüm kanserler içinde en yaygın deri kanserinin görüldüğünü vurguladı.

Arıca, güneş ışınlarının deri kanserinde ana risk faktörlerinden biri kabul edildiğini bildirdi.

Ultraviyole ışınlarının deri hücrelerinin DNA'sına zarar vererek bu hastalığı tetiklediğini belirten Arıca, şunları kaydetti:

"Güneş ışığı, ultraviyole ışınlarının başlıca kaynağı olmaktadır. Bölgemizde yaygın olan açık deri tipi durumlarında, çay, balık ve fındık işiyle uğraşanlarda daha yoğun güneş maruziyetinin olması bu riski daha da artırmaktadır. KTÜ Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniğinde her yıl yaklaşık 300 yeni deri kanseri tanısı konulmaktadır. Deri kanseri hastalığının erken teşhisi önem arz etmektedir. Deri kanseri, erken dönemde yakalanırsa tedavi edilebilecek bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır."

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Baykal Selçuk ise deri kanseri türlerinin teşhisinde klasik olan gözle muayene yönteminin bazen bu hastalığı yakalamada gecikmelere neden olduğunu ifade etti.

El dermoskopu (büyüteç) ile muayenenin deri kanseri hastalığının erken dönemde teşhisine yardımcı olduğunu belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde kanser taraması yapılan bütün hastalarda tanı için bu yöntem kullanılmaktadır. Dijital Dermoskop ve Tüm Vücut Haritalama Cihazları ise bilgisayar desteğiyle görüntülerin değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede var olan ben veya yaradaki (lezyondaki) değişim eski görüntülerle karşılaştırılmak suretiyle erken tanı imkanı artmaktadır. Böylelikle gereksiz ameliyatların önüne geçilmekte, ayrıca yeni veya değişim gösteren her lezyon otomatik olarak tespit edilmektedir."

Selçuk, erken tanıyla kanserlerin deri haricinde lenf bezleri ve organlara yayılımının önlenebildiğini, hastaların tedavi edilebilirlik oranı ve yaşam süresinin arttığını vurguladı.