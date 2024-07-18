Karaman'da Kolon Kanserini Atlattıktan Sonra Lösemi Tanısı Konulan Hastaya Yarı Uyumlu Kök Hücre Nakli Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Karaman'da Kolon Kanserini Atlattıktan Sonra Lösemi Tanısı Konulan Hastaya Yarı Uyumlu Kök Hücre Nakli Yapıldı

Karaman'da yaşayan 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Uğuz, kolon kanserini yendikten sonra lösemi teşhisi konuldu. Oğlundan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle hayata tutunan Uğuz, zorlu süreci anlattı. Hastanenin Kök Hücre Nakli Ünitesi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Merter, hastanın nadir vakalardan olduğunu belirterek, durumun akademik yayım ve sunum yapmayı düşündüklerini söyledi.

18.07.2024 12:59
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Karaman'da kolon kanserini atlattıktan sonra lösemi tanısı konulan hastaya oğlundan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Karaman'da yaşayan 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Uğuz, 5 yıl önce gördüğü tedavi sonrasında kolon kanserini yendi. Daha sonra grip şikayetiyle hastaneye giden Uğuz'a, lösemi teşhisi konuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde oğlundan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle hayata tutunan Uğuz, zorlu süreci AA muhabiriyle paylaştı.

"İradeliyim, azmin elinden kurtuluş yok"

Uğuz, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

İnsanın ikinci kez kansere yakalandığını öğrenmesinin çok ağır olduğunu vurgulayan Uğuz, "Direkt hastaneye yatırdılar. Eşim ve oğlum çok destek oldu, yanımdan ayrılmadılar. İradeliyim, azmin elinden kurtuluş yok. İnşallah azimle kurtulacağız." diye konuştu.

Gülay Uğuz da eşine sürekli moral verdiğini belirterek, "Ona, 'Kolon kanserini atlattın, Allah'ın izniyle bunu da atlatacaksın.' dedim. Doktorlarımızdan çok memnunuz, onlardan moral buluyordu. Eşimin her zaman yanında olduk. Ailemizde kanser vakası yoktu." dedi.

1 milyona yakın verici uyumlu çıkmadı

Hastanenin Kök Hücre Nakli Ünitesi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Merter, başkasından kök hücre nakillerini, hematolojik kanserli hastalara başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Lösemi hastası Uğuz'un da ağır kemoterapiler sonrası hastalığını kontrol ettiklerini, sonrasında kök hücre nakli yapmaları gerektiğini anlatan Merter, şöyle konuştu:

"Kardeşleri uyumlu çıkmadı. Bunun üzerine ülkemizin kök hücre bankasında bir milyona yakın verici tarandı ama orada da uyumlu bir verici bulamadık. Hastalığın nüksetmemesi için de acelemiz olduğundan oğlundan yarı uyumlu kök hücre nakli yaptık ve bu sayede şifaya ulaşabildi. Şu anda da naklinin birinci ayında, genel durumu da gayet iyi. Hastamız zamanla daha iyi olacak. Altı ay sonra normal yaşantısına dönebilecek. Verici bulamadığımız takdirde bu hastaları 6 ila 9 ay içinde kaybediyoruz."

Nadir vakalardan

Merter, hastanın nadir vakalardan olduğuna işaret ederek, "Kolon kanseri ve sonrasında lösemi gelişen vakalar nadir. Löseminin kendisi bir kere çok nadir bir hastalık. 100 binde 5 görülüyor ama hastamız gibi vakalar milyonda bir görülen, nadir bir durum. Yarı uyumlu nakil olan bu tür hasta sayısı çok düşüktür. Durumu akademik yayım ve sunum yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Karaman'da Kolon Kanserini Atlattıktan Sonra Lösemi Tanısı Konulan Hastaya Yarı Uyumlu Kök Hücre Nakli Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Kolon Kanserini Atlattıktan Sonra Lösemi Tanısı Konulan Hastaya Yarı Uyumlu Kök Hücre Nakli Yapıldı - Son Dakika
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