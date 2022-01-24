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Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş! - Son Dakika

Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!

24.01.2022 12:26
Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!

Adana'nın Turfanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Remzi Ergü, karda aracı ile mahsur kalan bir vatandaşı kurtarmak için gittiği yerde kendi aracıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan Başkan Ergü ve vatandaşı belediye ekipleri kurtardı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin Karsavan Mahallesi'nde Hacı Ali Pars'ın aracı ile karda mahsur kalıp belediye ekiplerinde yardım istemesi üzerine Belediye Başkanı Remzi Ergü, belediyenin iş makinası ile vatandaşın kara saplanan aracını kurtarırken, kendi aracı ile karda mahsur kaldı.Belediye başkanı ve vatandaşı olay yerine gelen belediye ekipleri kurtardı.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ HALDEYKEN KEPÇEYİ GÖNDERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kar mağduru Hacı Ali Pars sosyal medya hesabından belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür ederek, "Ana yolların açılmaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle Karsavran Mahallesi'nde aracımı kaydırdım. Göz gözü görmez haldeyken bu yoğunlukta kepçeyi göndererek mağduriyetimi gideren Remzi Ergü ve ekibine teşekkürler" dedi.

"ACİL DURUMLARDA BELEDİYE VE KOLLUK KUVVETLERİNDEN DESTEK ALIN"

Belediye Başkanı Ergü açıklamasında, "Değerli arkadaşlar feci bir tipi var. Tipide kalan vatandaşımızı kurtarmak için buraya geldik. Açılan yollar yarım saat içinde yeniden kapanıyor. Acil durumlar dışında dışarı, yola çıkmayın. Sabah açtığımız yollar hemen kapanıyor. Greyderimiz, büyükşehir, orman ekipleri, karayolları yol açmak için çalışıyor. Şimdi bizim aracımız mahsur kaldı. Aracımızı çıkaracağız. Lütfen acil olmadıkça dışarı çıkmayın, perşembe gününe kadar tipi kar yağışı uyarısı veriliyor. Vatandaşlarımızın acil durumlarda belediye ve kolluk kuvvetlerinden destek almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Remzi Ergü, Tufanbeyli, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş! - Son Dakika
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