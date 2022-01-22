Karda mahsur kalan UMKE ekibi paletli ambulans ile kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan UMKE ekibi paletli ambulans ile kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın pütürge ilçesinde hasta almaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), karda mahsur kalınca yardımına paletli ambulans yetişti.

Pütürge ilçesine giderken kar ve buzda yolda kalan UMKE sağlık aracının imdadına yine 112'nin paletli ambulans yetişti. UMKE ve 112 ekipleri birlikte aracın lastiklerinin önündeki kar temizlenirken, çelik halat bağlanan UMKE aracı paletli ambulans ile çekilerek, kurtarıldı.

Kurtarılan UMKE ekipleri ve paletli ambulans çalışmaların tamamlanmasının ardından ise görevlerine devam etti.

Görüntü ve fotoğraflar, 112 komuta merkezi tarafından sosyal medyada, "Ekiplerimiz 7 - 24, zorlu şartlarda görevlerinin başında hizmete devam ediyor. Ekiplerimiz hastaya ulaşmak için mücadeleden vazgeçmiyor. Teşekkürler 112 ve UMKE. İyi ki varsınız" mesajı ile paylaşıldı.