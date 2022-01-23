Karla kaplı yollar 96 yaşındaki kalp hastası adam için aşıldı - Son Dakika

Karla kaplı yollar 96 yaşındaki kalp hastası adam için aşıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası, zorlu mücadelenin sonunda ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Cemal Güler'in rahatsızlanması ile yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Güler'i hastaneye ulaştıracak ambulansın tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalması üzerine Erciş Belediyesinden kepçe talebinde bulunuldu.

Belediye ekiplerin saatler süren mücadelesinin ardından sağlık ekipleri köye ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güler, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Erciş Belediyesi Kepçe Operatörü Yakup Ünal, zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek, "Kocapınar Mahallemizde 96 yaşında hasta bir amcamız vardı. Ambulans kara saplandığı için biz gelip sağlık ekiplerine yardımcı olduk. Yolu açtık ve hasta vatandaşa ulaştık. Hastayı hastaneye ulaştırdık, Allah şifa versin" dedi.