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Sağlık

Karlı Yolda Acil Müdahale

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Ateşi çıkan bebek için sağlık ekipleri karla kaplı yolları aşıp hastaneye yetiştirdi.

11.02.2025 17:28
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Ateşi çıkan bebek için sağlık ekipleri karlı yolları aştı

SAMSUN - Samsun'da ateşi çıkan bebek için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri karla kaplı yollara aşarak bebeği en kısa sürede hastaneye yetiştirmeyi başardı.

Alaçam'da yoğun kar yağışı sonrası Yoğunpelit Mahallesi karla kaplandı. Mahallede yaşayan 1 yaşındaki bebek Eymen Aldemir ateşi çıkınca aile durumu 112'ye bildirdi. Yolların karla kaplı olması sağlık ekipleri için engel olmadı. Ekipler 4x4 ambulans araç ile karlı yollara aşarak Eymen bebeği evinden aldı. Akabinde ambulansa koyulan Eymen bebek, Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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