Karlı Yolda Bebek Kurtarma

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Muş'ta ateşlenen 6 aylık bebek, paletli ambulansla kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

15.02.2025 14:12
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Muş'ta 6 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı

Muş'ta sağlık ekipleri 6 aylık bebek için seferber oldu

MUŞ - Muş'ta ateş ve öksürük şikayeti olan 6 aylık bebek için seferber olan sağlık ekipleri, karlı yolları paletli ambulansla aşarak köye ulaştı.

Muş'un Yaygın beldesine bağlı Karabey köyünde yaşayan 6 aylık Menesa Hüma İncetepe, ateş ve öksürük şikayetleri nedeniyle babası Mustafa İncetepe tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından sağlık ekipleri hızla köye yönlendirildi. Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, köye 4 kilometre kala kardan dolayı ilerleyemedi. Kalan yolu paletli ambulansla devam ederek Karabey köyüne ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin ateşini 38 derece olarak ölçtü. Diğer vital değerlerinin normal olduğu ve akciğer seslerinin doğal olduğu tespit edildi. İlk müdahalede damar yolu açılan ve soğuk uygulama yapılan bebek, tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi.

Menesa Hüma İncetepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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