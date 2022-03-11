Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı - Son Dakika
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Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

11.03.2022 18:22

Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a hasta sevk eden ambulans Ahmediye Geçidi'nde yolda kayan araçların çarpması sonucu kazaya karıştı.

Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a hasta sevk eden ambulans Ahmediye Geçidi'nde yolda kayan araçların çarpması sonucu kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Devlet Hastanesi'nden kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Erzincan'a sevk edilen Tayyar Kaya'yı taşıyan ambulans Kelkit-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi'nde kayan araçların sıkıştırması sonucu kazaya karıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin durduğu anlarda o bölgeden geçerken kayan araçların arasında kalan ambulansın camı kırıldı, bazı yerleri hasar gördü.

Hem hastanın hem de 112 Acil Servis personelinin zarar görmediği kazanın ardından Erzincan'dan ambulans talep edildi. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle güçlükle ulaşan ambulans hastayı alarak Erzincan'a götürdü.

Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı
Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı

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Gümüşhane, Ambulans, Erzincan, Kelkit, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karlı yolda kayan araçlar ambulansa çarptı - Son Dakika


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