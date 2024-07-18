Kayseri'de Hayırseverlerin Destekleriyle 63 Aile Sağlığı Merkezi Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kayseri'de Hayırseverlerin Destekleriyle 63 Aile Sağlığı Merkezi Yapıldı

Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle yapılan 63 aile sağlığı merkezinde geçen yıl 4 milyon 70 bin poliklinik hizmeti verildi. Hayırseverler, aile sağlığı merkezlerinin yapımına destek olmanın yanı sıra sağlık cihazlarının alımında da yardımcı oluyor. Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hayırseverlerin destekleriyle yapılan aile sağlığı merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Kayseri'deki aile sağlığı merkezlerinde 6 milyon poliklinik hizmeti verilirken, bunun 4 milyon 70 bini hayırseverlerin destekleriyle yapılan merkezlerde gerçekleşti.

18.07.2024 12:23
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Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 63 aile sağlığı merkezinde geçen yıl 4 milyon 70 bin poliklinik hizmeti verildi.

Özel ve kamuya ait onlarca hastanenin bulunduğu Kayseri'de, sağlık hizmetlerine hayırseverler de katkı sağlıyor.

Şehirde bulunan 111 aile sağlığı merkezinden 63'ünün yapımına destek olan hayırseverler, farklı alanlarda kullanılan sağlık cihazlarının alımına da yardımcı oluyor.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AA muhabirine, Kayseri'nin hayırseverleriyle anılan bir şehir olduğunu belirterek, kentte, hayır işlemenin bir kültür olduğunu dile getirdi.

"İlde hangi noktaya baksanız hayır sahiplerinin eserlerini görürsünüz"

Hayırseverlerin aile sağlığı merkezleri noktasında çok ciddi desteklerinin olduğunu ifade eden Erşan, şöyle devam etti:

"İlde hangi noktaya bakarsanız bakın hayır sahiplerinin birçok eseriyle karşılaşırsınız. Sadece sağlık tesisleri anlamında değil, okul, cami veya kamunun ihtiyaç duyduğu ne varsa bu manada burada vatandaşlarımızda böyle bir kültür gelişmiş. Bu bizi son derece memnun ediyor çünkü kamuda elbette yatırımların bir prosedürü var. Normal şartlarda 2 yılda yapılabilecek bir yatırım burada 6 ayda hayat bulabiliyor. Şu anda aile sağlığı merkezi noktasında ilimizde 111 aile sağlığı merkezi var. Bunun 63'ü hayırseverler vasıtasıyla yapılmış. Belediyelerimizin de katkısı tabii ki var bu hayırlarda. Kayseri'de bir nüfus artışı söz konusu, her yıl üzerine koyan bir nüfus var ilimizde. İhtiyaç da oluyor, büyüyen bir şehir. Dolayısıyla o ihtiyacın olduğu noktalarda derhal bir hayırseverimiz ki biz onlara gitmiyoruz; belediyelerimize, Valiliğimize, bizlere kendileri gelip de 'ben bir hayırda bulunmak istiyorum' diyen çokça hayırseverimiz var. Böyle bir kültür var burada."

Erşan, hayırseverlerin destekleriyle yapılan 63 aile sağlığı merkezinde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Kayseri'de geçen yıl aile sağlığı merkezlerinde 6 milyon poliklinik hizmeti verildiğini ifade eden Erşan, "111 aile sağlığı merkezimizin içerisinde 63 tanesi hayırseverlerimiz tarafından yapıldı. Geçtiğimiz yıl birinci basamakta, aile sağlığı merkezlerimizde 6 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildi. Bunun 4 milyon 70 bini 63 aile sağlığı merkezinde gerçekleşti. Hayırseverlerimiz çokça dua alıyor."

Erşan, hayırseverlerin sadece aile sağlığı merkezi inşa ettirilmesinde değil, 112 istasyonları, hastane yatırımları, maliyetleri yüksek cihazların alımı konusunda da destek olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hayırseverlerin Destekleriyle 63 Aile Sağlığı Merkezi Yapıldı - Son Dakika
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