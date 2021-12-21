Üye Girişi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

21.12.2021 18:59

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku:

"Hastanemiz açıldığı günden itibaren her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunmaktadır"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021 yılında 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi.

5 Mayıs 2018'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan bin 607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, bölgeye hitap etmeye devam ediyor. 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla sağlık hizmeti veren hastanede, 2021 yılı içerisinde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku, hastanenin açıldığı günden bu yana her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda covid-19 pandemi sürecinde pandemiye yönelik etkin ve adından söz ettirecek şekilde hizmet vermektedir. Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi olarak pandemi süresinde pandemi dışı hastaların mağdur edilmemesi ve gerekli hizmeti almaları hedeflenmektedir. 2021 yılı içerisinde vermiş olduğumuz pandemi ve pandemi dışı alanlardaki hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse, 2021 yılı içerisinde acil servis hizmeti olarak hem pandemi hem de pandemi dışı alanda şehrimizin bulunduğu tüm bölgeye hitap edecek şekilde hizmet verilmektedir. Hastanemizde tıbbi cihaz, ekipman ve donanımlar açısından hiçbir eksikliğinin bulunmamasıyla birlikte, en yüksek sayıda hasta başvurusunun olduğu dönemlerde bile tüm sağlık hizmetleri karşılanmıştır. 2021 yılı içerisinde pandemi polikliniklerinde 209 bin 623 hastaya hizmet verilmiştir. Yine pandemi servislerinde 44 bin 838 hasta ve pandemi yoğun bakım üniterinde ise 5 bin 631 hasta yatarak tedavi hizmeti almıştır. Pandemi dışı alanlarda ise kapasitemizin elverdiği en yüksek oranda hizmetlerimiz verilmeye çalışılmıştır. Pandemi dışı polikliniklerde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. Pandemi dışı yataklı servislerimizde 33 bin 583 hastaya, pandemi dışı yoğun bakım ünitelerinde ise bin 775 hastaya yataklı tedavi hizmeti verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kurku, "Aynı zamanda ameliyathanelerde pandemiye ayrılmış özel ameliyathane salonlarının yanında diğer operasyonlara da mümkün olduğunca devam edilmiştir. Tüm bu hizmetler verilirken hastane yönetimi adına uygulaması çok zor olan geçici yatak kapasitesi artırımı başarı ile sağlanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde toplam 400 geçici yatak artırımı yapılmıştır. Bu hizmetler verilirken gerek hekimlerimiz ve gerekse diğer sağlık personelimiz hem pandemide hem de pandemi dışı alanlarda hizmet vermişlerdir. Günümüzde geldiğimiz noktada tüm sağlık çalışanlarımız, uzun süren pandeminin oluşturduğu, fiziksel ve ruhsal yorgunluğa rağmen, büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam etmektedirler. 2021 yılında tüm imkanlarını seferber ederek, hizmet vermeye çalışan bir kurum olarak; 2022 yılının halkımız ve tüm insanlık için pandemiden uzak sağlıklı bir yıl olmasını dileriz. Bu sağlık hizmetlerinin sunumunda fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize en içten duygularımızla şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Şehir Hastanesi, Kayseri, Pandemi, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
18:06 Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic oturmaya hazırlanıyor.
17:34 Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi
17:34 Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik
17:33 İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu
17:32 Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı
17:16 İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi
17:09 Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercihler! Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:50
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 19:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement