Kenevirle Şizofreni İlaç Çalışması - Son Dakika
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Sağlık

Kenevirle Şizofreni İlaç Çalışması

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Çukurova Üniversitesi, kenevirden şizofreni tedavisi için ilaç geliştirmeye yönelik çalışma başlattı.

13.10.2024 10:59
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ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Elife Sultan Giray ve ekibi, Türkiye genelinde 5 üniversitenin katkısıyla kenevir bitkisinden şizofreni hastaları için ilaç çalışması başlattı. Çalışmada, şizofreni hastalığına yönelik testlerin yanı sıra kanser hücreleri üzerinde de denemeler yapılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), son yıllarda yeşil teknolojilerin kullanılması, doğal bitkisel kaynakların değerlendirilmesi ve bunlardan kıymetli biyoaktif bileşiklerin elde edilmesini öncelikli alan olarak belirlemesiyle birlikte çeşitli üniversitelerde ilaç çalışmaları da hızlandı. Doğal bitkisel kaynaklar arasında yine öncelikli görülen kenevir bitkisi ise birçok projenin ham maddesi olarak yer kazandı. ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Elife Sultan Giray da Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin katkısıyla TÜBİTAK 1001 araştırma projesi kapsamında kenevir bitkisinin şizofreni hastalığına yönelik etkilerini araştıran bir çalışma başlattı.

KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDE DE DENEMELER YAPILACAK

Prof. Dr. Elife Sultan Giray'ın başkanlığında yürütülen proje için kenevir kökleri ve çiçeklerinde bulunan çeşitli biyoaktif kimyasal bileşikleri laboratuvar ortamında inceleniyor. Projenin tamamlanmasıyla şizofreni hastalarına yönelik daha kapsamlı bir ilacın üretimi için umut olacağını kaydeden Prof. Dr. Giray, "Laboratuvarımızda kenevir bitkisinin kök ve çiçeklerinden elde ettiğimiz ekstraktlarımızın hem kimyasal yapısını belirleyeceğiz hem de arkasından bu bileşiklerden çeşitli nanopartiküller hazırlayacağız. Bu nano materyallerle biyoaktivite çalışmaları deneyeceğiz. Çalışmamızın bir kısmı ile kanser hücre hatlarının üzerinde denemeler yapacağız. Onların üzerindeki aktivitesini saptamaya çalışacağız. Biyolojik aktivite çalışmalarımızın diğer önemli kısmıyla da Erciyes Üniversitesi ile birlikte elde ettiğimiz ekstraktların ve onlardan hazırladığımız nanopartiküllerin şizofreni hastalığı üzerindeki testlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

NANOPARTİKÜLDEN İLAÇ ETKEN MADDESİ ELDE EDİLECEK

Henüz insan üzerinde deneme fazına geçilmediğini belirten Prof. Dr. Giray, şöyle devam etti:

"Şu an için projenin ön çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışma sonuçlarından elde edeceğimiz olası iyi sonuçları değerlendirerek daha ileri aşamalarda; biyolojik aktivite gösteren ekstrakt çeşidimiz nedir, hangi nanopartiküllerimiz iyi etki gösteriyor bunları belirleyeceğiz. İlk 2 yılda ekstratklarımızın hazırlanması, onların nanopartiküllerinin hazırlanması ile ilgileneceğiz. Bu arada Çukurova Üniversite'mizde kanser hücre hatlarına etkilerine bakılacak. Şizofreni hastalığına yönelik testleri ise 3'üncü yılda yapabileceğiz. Nihai hedefimiz 3 yıla kadar bir nanopartikülden hazırlanmış ilaç etken maddesini elde etmektir."

Kenevirle Şizofreni İlaç Çalışması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kenevirle Şizofreni İlaç Çalışması - Son Dakika

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