Kırık Kalp Sendromuna Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kırık Kalp Sendromuna Dikkat!

Kırık Kalp Sendromuna Dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, 'kırık kalp sendromu' olan takotsubo kardiyomiyopatisinin ciddiyetine dikkat çekerek, yoğun üzüntü ve stresin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Kadınların menopoz sonrası bu sendroma daha yatkın olduğunu belirtti.

13.02.2025 10:37  Güncelleme: 10:38
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KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, halk arasında 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen takotsubo kardiyomiyopatisinin ciddiyetine dikkat çekerek, "Sevgi kalbi iyileştirir, ama derin bir üzüntü ve stres gerçekten kalbinizi yorabilir" dedi.

Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, halk arasında 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen takotsubo kardiyomiyopatisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sevilen birinin kaybı, ayrılık, büyük hayal kırıklıkları, aşırı stres ya da ani korku, kalbin pompalama işlevinde geçici bir bozulmaya yol açabilir. Bu durum kalp krizine benzer belirtiler gösterir ancak damar tıkanıklığından değil, yoğun stres hormonlarının kalbe verdiği zarardan kaynaklanır. Kırık kalp sendromunun en yaygın belirtileri ise, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntıdır. Bu belirtiler kalp krizini taklit ettiği için hastalar çoğu zaman acil servise başvurur. Ancak yapılan tetkiklerde koroner damarlarında tıkanıklık olmadığı görülür. Yine de bu tablo hafife alınmamalıdır. Menopoz sonrası kadınlar kırık kalp sendromuna daha yatkın olabilir. Östrojenin kalp üzerindeki koruyucu etkisi azaldığında, stresin oluşturduğu yük daha fazla hissedilir" diye konuştu.

Kırık kalp sendromu genellikle birkaç hafta içinde tamamen düzelirken, bu sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, "Tedavi sürecinde hastalar stres yönetimi konusunda destek almalı, sağlıklı beslenmeli ve kalp sağlığını koruyacak yaşam tarzı değişikliklerine önem vermelidir. Stresi azaltmanın yollarını öğrenmek, kalbinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Aşkın ve sevginin kalbe iyi geldiğini biliyoruz, ancak üzüntünün de kalbi yorabileceğinin farkında olmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Menopoz, Sağlık, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kırık Kalp Sendromuna Dikkat! - Son Dakika

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