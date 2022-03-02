Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı - Son Dakika
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Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı

02.03.2022 13:34
Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kent genelindeki aşı uygulamasının 450 bin doza yaklaştığını söyledi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kent genelindeki aşı uygulamasının 450 bin doza yaklaştığını söyledi.

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir'de Omicron varyantında hızlı pik yaşandığını belirterek, bunun bekledikleri bir süreç olduğunu ifade etti.

Kırşehir'de de benzer durumun yaşandığına işaret eden Bulut, "Bizim de aynen tahmin ettiğimiz süreçte Omicron ilimizde girdiğinde çok hızlı bir pik oldu, çok hızlı bir şekilde yukarı çıktık. Şu anda bu pikimiz bitmiş görünüyor. Tahminlere göre bundan sonra tekrar aşağıya doğru düşüş olacaktır." dedi.

Vatandaşların bu durumu bir gripmiş gibi algıladığına dikkati çeken Bulut, "Buna rağmen yine de maske, mesafe ve temizlik konularına riayet edip, aşılarımızı geciktirmeden yaptırmamız çok önemli. Her ne kadar hafif atlatılıyormuş gibi görünse de özellikle bağışıklık sisteminde sorun olanlar, kanser hastası olanlar, yaşlılarımız ve bu grubun içinde aşı olmayanlar maalesef hastalığı ağır atlatıyor." diye konuştu.

Kırşehir'de aşı uygulamasının 450 bin doza yaklaştığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Baştan beri aşılama konusunda çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 450 bin doza yaklaştık. Çoğu kişi ilk ve ikinci doz aşısını oldu. Bu nedenle ilk baştaki gibi bir yoğunluğumuz yok. Vatandaşlarımızdan beklentimiz üç ve dördüncü doz aşılarını yaptırmaları. Hatırlatma dozunu yaptıran vatandaşlarımızda antikor seviyeleri daha da iyi olduğu için hastalığı daha rahat atlatabiliyor. Vatandaşlarımız hatırlatma dozunu TURKOVAC aşısı yaptırabilirler. Yaptıran vatandaşlarımızda şimdiye kadar hiç bir anlamlı yan etki görmedik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Bundan biz de memnunuz."

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İl Sağlık Müdürü, Ali Bulut, Kırşehir, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kırşehir'de uygulanan aşı 450 bin doza yaklaştı - Son Dakika


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