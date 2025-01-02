Kışın Şifalı İçeceği: Salep - Son Dakika
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Sağlık

Kışın Şifalı İçeceği: Salep

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Kahramanmaraş'ın geleneksel salebi, kışın içi ısıtırken sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor.

02.01.2025 10:52
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Kışın iç ısıtan salep sağlık açısından da bir çok faydası var

KAHRAMANMARAŞ - Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın geleneksel içeceği salep soğuk havalarda insanların içini ısıtırken sağlık açısından da birçok fayda sunuyor.

Salep, sadece kış aylarında sıcak içecek olarak tüketilmekle kalmıyor, yaz mevsiminde ise dünyaca ünlü Maraş dondurmasının temel malzemesi olarak kullanılıyor. Göç mevsimi olarak bilinen bahar aylarında doğadan toplanan yabani orkide köklerinden elde edilen salep, dondurmaya kıvam ve dayanıklılık kazandırarak, Maraş dondurmasını eşsiz bir tat haline getiriyor. Salep, içerdiği doğal bileşenlerle sağlığa birçok fayda sağlıyor.

Salep, mideyi rahatlatıp ve sindirimi kolaylaştırırken, hazımsızlık sorunları yaşayan kişiler için doğal bir çözüm sunuyor. Kış aylarında sıkça karşılaşılan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklığı destekleyen salep, yüzyıllardır doğal bir afrodizyak olarak ta görülüyor. Orkide köklerinden elde edilen salep, yüzyıllardır Maraş halkının mutfağındaki yerini koruyor.

Kahramanmaraş Alpedo - Kervan restoranlarında hazırlanan salep müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kervanhan Mutfak Şefi Samet Pekel, "Özellikle kış mevsiminde havalar soğuyunca devreye salep giriyor. Dondurmadan sonra salep gelir. Dondurmanın da hammaddesi saleptir. Ahır Dağı eteklerinde orkide bitkilerimiz vardır ve bu bitkilerin kökünün çıkarılıp kurutularak salep haline getiriliyor ve kendi makinasında çekilerek tek toz salep haline getiriliyor. Bu salep ile yaz mevsiminde Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması yapılır. Yazın damakları ve yüreği ferahlatır kışın ise içimizi ısıtır" dedi.

Müşteri Sibel Demircan ise, "Kahramanmaraş'a ait olması bizleri sevindiriyor ve mutlu ediyor. Alışılmışın dışında bitki çayların dışında biraz daha salebe yönelmek önemli. Daha doğal olanı tüketmek çok önemli. Kış mevsiminde salep içmek çok şifalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kışın Şifalı İçeceği: Salep - Son Dakika

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