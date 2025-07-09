Klima Kullanımına Dikkat!

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Birengel, klimalardan geçen lejyonella bakterisinin zatürreye yol açabildiğini belirterek, "Bünye zayıfladığı için diğer solunum yolu virüslerinin yerleşmesi de kolaylaşıyor." uyarısında bulundu.

Birengel, AA muhabirine, klima maruziyetine bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına ve yaz aylarında artış gösteren enfeksiyon hastalıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Yaz döneminde artan klima kullanımına dikkati çeken Birengel, ani sıcak-soğuk geçişlerinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

"Mevsim itibarıyla sıcaklıklar arttığı için hem sıvı tüketimi artıyor hem de klima kullanımı sıcak soğuk farklılıklarından dolayı bünyede zafiyetler oluşturabiliyor. Klimalardan geçen lejyonella bakterisi, zatürreye yol açabiliyor. Bünye zayıfladığı için diğer solunum yolu virüslerinin yerleşmesi de kolaylaşıyor." uyarısında bulunan Birengel, özellikle klimanın karşısında terliyken durulmaması gerektiğini vurguladı.

Birengel, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışma ortamlarında klimada en ideal sıcaklık 18-21 derecedir. Klimaya yakın yerde oturuyorsanız, ani sıcaklık farkları alerjik bünyesi olanlarda sinüs mukozasının ödemine ve sinüzite yol açabilir. Bu durum araba klimaları için de geçerlidir, ani sıcaklık değişimlerinden korunmakta fayda var."

"Yaz enfeksiyonlarında soğuk içecek ve hijyen uyarısı"

Yaz enfeksiyonlarına yol açan başlıca nedenler hakkında bilgi veren Birengel, özellikle soğuk içecek tüketiminin mide ve bağırsak sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini, hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan içeceklerin ya da ambalajsız sulardan karşılanan suyun ise bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceğini söyledi.

Birengel, tatil dönemlerinde artan nüfus hareketliliğine bağlı kalabalık alanlarda ve özellikle uluslararası uçuşlarda maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hava yoluyla seyahatlerde farklı coğrafyalardan gelenlerin aynı ortamda bir arada bulunduğuna işaret eden Birengel, "Bu durum, virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle uzun uçuşlarda bireysel korunma önlemleri önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Prof. Dr. Birengel, özellikle mevsimsel gribin genellikle ekim-kasım aylarında başlayarak mayıs sonuna kadar etkili olduğunu, son zamanlarda grip vakalarında bir artıştan bahsetmenin mümkün olmadığını bildirdi.

"Kene tutunmalarına karşı vücut kontrolü önemli"

Yaz döneminde görülen sağlık sorunlarından birinin de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olduğunu vurgulayan Birengel, bu dönemde özellikle piknik ve açık alanlarda daha fazla zaman geçirildiğinde kene tutunmasına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Birengel, "Kene vücuda tutunduğunda hissedilmeyebilir. Bu nedenle dış ortamlardan döndükten sonra baş, kulak arkası, diz arkası, kasık gibi bölgeler kontrol edilmeli. Kene varsa çıplak elle değil, eldiven veya bezle çıkarılmalı. Çıkarma işlemi sonrası en az 10 gün boyunca ateş ve halsizlik gibi belirtiler açısından kişi kendini gözlemlemeli." diye konuştu.

"Antibiyotikler, hekim kontrolünde kullanılmalı"

Birengel, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yanlış olduğunu ifade ederek, bu ilaçların gereksiz kullanımının direnç gelişimine ve tedavi sürecinin zorlaşmasına yol açtığını belirtti.

Bakteriyel sinüzit gibi komplikasyonlar gelişmedikçe ve baştan beri mevcut ve uzun süren ateş yoksa antibiyotiğe başlanmaması gerektiğine değinen Birengel, bu tedavinin 4-5 gün içinde ateş olmadan hafifleyen şikayetlerin sonradan tekrar artması veya 10 günü aşan yakınmaların olması durumunda hekim reçetesiyle değerlendirilebileceğini aktardı.