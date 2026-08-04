Klima Kullanımında Dikkat! - Son Dakika
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Klima Kullanımında Dikkat!

Klima Kullanımında Dikkat!
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı, klimaların bakımsızlığının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Klima önünde serinleyeyim derken hayatı tehdit eden hastalıklarla karşılaşılabilineceğini vurguayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden, " Bu hastalıkların en önemlisi bahsettiğim gibi lejyoner hastalığıdır. Bu hastalık, zamanında teşhis alıp tedavi edilmezse çok ağır tablolara yol açabilmektedir. Özellikle yoğun bakım yatışları ve ölüme neden olabilmektedir" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden, yaz mevsiminde artan hava sıcaklarından dolayı klimalı ortamları tercih eden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bakımsız klimaların çok ciddi hastalıklara yol açacağını aktaran Doç. Dr. Ersin Şükrü Erden, "Yaz aylarında serinlemek için evde, iş yerleri ve arabalarda yoğun olarak klima kullanmak zorunda kalıyoruz. Dikkat etmeksizin gereksiz önlemleri almaksızın klimaya maruz kaldığımız zaman birçok sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle bağışıklığı zayıf kişiler, yaşlılar, çocuklar ve kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler, klimalar açısından daha yüksek risk altında olan kişilerdir. Klima kullanımından dolayı üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, sinüzit atakları, astım atakları, alerjik reaksiyonlar ve lejyoner hastalığı gibi önemli hastalıklara sebep olabilmektedir. Lejyoner hastalığı halk arasında yaz zatürresi ya da klima hastalığı olarak bilinmektedir. Özellikle bakımı yapılmayan klimalar başta olmak üzere nemli ortamlarda bu hastalığın etkini lejyonella bakterisi üremekte ve buralardan yayılan su buharı yoluyla bulaş gerçekleşerek hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Bu hastalık, zamanında teşhis alıp tedavi edilmezse çok ağır tablolara yol açabilmektedir. Özellikle yoğun bakım yatışları ve ölüme neden olabilmektedir" diye konuştu.

"Serinleyeyim derken hayatı tehdit eden hastalıklarla karşılaşabilirler"

Konuşmalarını sürdüren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Erden, "Lejyoner hastalığında gördüğümüz belirtiler, yüksek ateş, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, kuru öksürük bazen balgamlı öksürük, ishal, bulantı-kusma ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerdir. Hastalığın tedavisi, doktor kontrolünde tamamen yapılabilmektedir. Hastanın yaklaşık 2-3 haftalık tedaviyle hastalarımız tamamen iyileşebilmektedir. Klima hastalıklarından korunmak için, yapabileceğimiz en önemli unsurlardan birisi, klimanın düzenli aralıklarla bakımının yapılmasıdır. Klima hava akımının direkt önünde durulmaması çok önemli. Beraberinde klima kullanımında başka husus dış ortam sıcaklığına göre, klimalı ortamın dış ortama göre 5-7 derece daha altında olması daha fazla soğuk havanın tercih edilmemesi gerekiyor. Klima önünde serinleyeyim derken hayatı tehdit eden hastalıklarla karşılaşabilirler. Bu hastalıkların en önemlisi bahsettiğim gibi lejyoner hastalığıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Klima Kullanımında Dikkat! - Son Dakika

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