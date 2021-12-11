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Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor - Son Dakika

Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor

11.12.2021 11:49
Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili yapılan araştırmalar endişe yarattı. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmalara göre; şu an kullanılan corona virüsü aşıları etkisini kısa bir süre içinde kaybediyor ve bu süre zarfında Omicron varyantına karşı da koruma azalıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin yaptığı araştırma Pfizer/BioNTech aşısının ağır hastalık ve hastaneye yatışı azaltma etkisini zaman içinde kaybettiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar olan sürede topladığı verileri inceledi.

Bilim insanları, ikinci aşı olunduktan 120 gün sonra aşıların ağır hastalığı koruma oranının yüzde 89'dan yüzde 75'e düştüğünü duyurdu. Öte yandan uzmanlar Moderna aşısında da bir düşüş meydana geldiğini fakat bunun çok daha düşük olduğunu hatırlattı.

İNGİLTERE: BİR AN ÖNCE AŞI OLUN

Öte yandan İngiliz yetkililer de bu araştırmanın tersi bir çağrı yaptı. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı bir açıklama yaparak, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Omicron varyantına karşı yüzde 37'lik bir koruma sağladığını duyurdu.

Kurum, üçüncü doz aşı ile birlikte hastalanma riskinin ise yüzde 75 azaldığını hatırlattı. Bilim insanları, "Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olmak Omicron varyantına karşı yüzde 76 oranında koruma sağlıyor. Dolayısıyla bir an önce aşı olunmalı" çağrısında bulundu.

Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor

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Son Dakika Sağlık Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor - Son Dakika


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