KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı

03.05.2022 16:59
KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde 70 yaşındaki hastaya kapalı kalp ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde 70 yaşındaki hastaya kapalı kalp ameliyatı yapıldığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rahim Durmuş'un nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir'in yaptığı kalp ameliyatıyla hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Özdemir, ameliyatta hastaya mitral kapak değişimi ve triküspid kapak tamiri yapıldığını ifade etti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Halk arasında kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen göğsün ortasındaki kemik (iman tahtası) açılmadan yapılan kalp ameliyatları, KTÜ Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemle göğüs kemiğini açmadan meme altından 6-7 santimetrelik kesilerle ameliyatlar yapılıyor."

Özdemir, bu yöntemin her hasta için uygun olmadığını, seçilmiş hastalarda uygulandığını aktardı.

Bu yöntemin Türkiye'de başka hastanelerde de kullanıldığını ancak KTÜ Farabi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarda bütün işlemin sadece meme altından açılan kesiden gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kasık bölgesinde ikinci bir ameliyat yeri açılmıyor. Diğer yöntemde kasık bölgesine açılan ikinci ameliyat yerine bağlı olarak ölüm ve felç dahil çok ciddi sorunlar oluşabilir. Tek kesi yöntemi ile bu sorunlar oluşma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bu yöntemi Türkiye'de çok az hastanede yapabiliyor, KTÜ Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğini çok büyük tecrübeye sahiptir."

YORUMLAR
500
Siyasi partiler arası bayramlaşma Siyasi partiler arası bayramlaşma DSP Genel Başkanı Aksakal, İzmir'de partililerle bayramlaştı DSP Genel Başkanı Aksakal, İzmir'de partililerle bayramlaştı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Coşkun Özdemir, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Camdan sarkarak canlı yayın yapıyorlardı, fırına çarptılar!
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ'de 70 yaşındaki hastaya kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement